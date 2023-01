Voir leurs photos de mariage – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Agence de presse d’image/NurPhoto/Shutterstock

Little Miss Sunshine est maintenant Little Miss Married ! Abigaïl Breslin s’est marié avec Ira Kunyansky le 28 janvier, l’actrice a confirmé dans un post Instagram le 29 janvier.

Le joueur de 26 ans Scream Queens alun a également partagé une photo d’elle avec Ira sur la piste de danse lors de leur réception. Abigail portait une belle robe de mariée à épaules dénudées avec un décolleté plongeant. “01.28.23 a épousé mon meilleur ami. @richruski », a-t-elle légendé la photo Instagram. Ira a posté en l’honneur de ses noces. “J’aime mon autre moitié”, a-t-il écrit à propos d’Abigail sur Instagram.

Leurs amis célèbres ont envoyé leur amour en l’honneur du mariage d’Abigail et Ira. Sarah Hyland a commenté le message d’Abigail, “GORG”. Rosario Dawson a écrit : « Yayayayayay !! Toutes nos félicitations!!!!” Kat Mc Namara a commenté: “Awww félicitations, Abbie! Tellement content pour toi ! Les plus gros câlins de tous les temps !!!”

Abigail et Ira ont commencé à se fréquenter au moins en 2017. Ils se sont fiancés en février 2022. Abigail a révélé sa superbe bague de fiançailles sur Instagram. “J’étais comme, ‘duh.’ #engagedyall », a-t-elle écrit.

Avant de descendre l’allée, Abigail avait une demande spéciale pour son enterrement de vie de jeune fille. « Eh bien, ma vie est maintenant terminée. Merci beaucoup @partygoatsla d’avoir rendu la première moitié de mon enterrement de vie de jeune fille incroyable. (Oui, j’ai demandé du yoga de chèvre pour mon enterrement de vie de jeune fille, non, je n’ai aucune honte.) », a-t-elle sous-titré une vidéo Instagram début janvier. “Un merci spécial à tous mes mariés et à ma maman pour avoir organisé / aidé à mettre cela en place. Et les gestionnaires de @partygoatsla. Le plus grand merci est à Gizmo et Doc Brown (les GOATS littéraux). Légitime le meilleur jour.

Le mariage d’Abigail et Ira survient près de deux ans après le décès du père d’Abigail du COVID-19. Dans sa bio Instagram, Abigail a toujours un post tumblr qu’elle a dédié à son père à l’occasion du premier anniversaire de sa mort. “Dada, je suis tellement reconnaissante que tu sois mon père”, a-t-elle conclu son essai profondément personnel. “Merci d’être le meilleur au monde. Tu me manqueras toujours et j’aimerais toujours que tu sois là. Mais au lieu d’être triste aujourd’hui, je ferai de mon mieux pour être heureuse d’avoir eu la chance de t’avoir. Toujours à toi pour toujours, abs.

