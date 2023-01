Voir leur photo PDA le jour de son anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Tu parles d’un couple puissant. Chute de neige Star Damson Idris apparemment confirmé sa nouvelle relation avec Lori Harvey sur sa story Instagram. Dans une adorable photo PDA, Damson embrasse Lori sur la joue alors qu’ils partagent un câlin intime. “Joyeux anniversaire Nunu”, a-t-il légendé la photo. Il a également partagé une autre photo de Lori tenant beaucoup d’argent.

Lori Harvey confirme qu’elle et Damson Idris sortent ensemble. ❤️ pic.twitter.com/movwNL9mNa — PopCrave (@PopCrave) 13 janvier 2023

Lori et Damson ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois dans la seconde moitié de 2022. Ils ont été repérés pour la première fois ensemble en décembre 2022. Le couple a assisté à de Zack Bia événement de vacances à Los Angeles.

Damson est surtout connu pour son rôle de Franklin Saint dans la série à succès FX Chute de neigequi reviendra pour sa dernière saison le 22 février. L’acteur de 31 ans, originaire de Londres, est également apparu dans des épisodes de La zone de crépuscule et Miroir noir. Il a joué dans le film Netflix 2021 Hors du fil.

Celui de Steve Harvey fille célèbre prend sa vie amoureuse très au sérieux ces jours-ci. La mannequin de 26 ans a récemment expliqué ce qu’elle veut chez un partenaire potentiel dans une interview de décembre 2022 avec Essence. “Mon expérience m’a appris que j’ai besoin de quelqu’un qui me respecte – quelqu’un qui comprend et respecte mes normes et mes limites et qui est un homme de soutien, craignant Dieu, axé sur la famille et qui me fait me sentir en paix”, a-t-elle déclaré. « C’est là où j’en suis dans ma vie en ce moment. Je ne compromets pas ma paix et mon bonheur pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Et donc si je vois des signes que cela se produise, je me dis: ‘Je dois y aller!’ “

C’est la première relation sérieuse de Lori après sa séparation de Michael B.Jordanie. Lori et Michael ont rompu en juin 2022 après être sortis ensemble pendant plus d’un an. Leur rupture a été un choc pour tout le monde. HollywoodLa Vie a appris EXCLUSIVEMENT que les amis de Lori et Michael « ont été stupéfaits quand ils ont découvert qu’ils avaient rompu. Ils avaient l’impression d’être le couple parfait et ils n’arrivent pas à croire qu’ils aient décidé de se séparer. “C’est vraiment triste parce que tout le monde pensait qu’ils étaient si adorables ensemble et semblaient si amoureux.”

