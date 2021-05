Voir les vrais visages de la Silicon Valley

Mary Beth Meehan et

Mary Beth Meehan est une photographe et écrivaine indépendante. Fred Turner est professeur de communication à l’Université de Stanford.

Les travailleurs de la Silicon Valley ressemblent rarement aux hommes idéalisés dans sa tradition. Ils sont parfois plus lourds, parfois plus âgés, souvent femelles, souvent à la peau plus foncée. Beaucoup ont migré d’ailleurs. Et la plupart gagnent beaucoup moins que Mark Zuckerberg ou Tim Cook.





C’est un lieu de divisions.

Les entreprises technologiques de la vallée étant le moteur de l’économie américaine depuis la Grande Récession, la région est restée l’une des plus inégales des États-Unis.

Au plus profond de la pandémie, quatre familles sur dix dans la région avec des enfants ne pouvaient pas être sûres d’avoir suffisamment à manger un jour donné, selon une analyse de l’Institut d’études régionales de la Silicon Valley. Quelques mois plus tard, Elon Musk, le directeur général de Tesla, qui a récemment ajouté «Technoking» à son titre, est brièvement devenu l’homme le plus riche du monde. Le prix médian des maisons dans le comté de Santa Clara – qui abrite Apple et Alphabet – est maintenant 1,4 million de dollars, selon l’Association californienne des agents immobiliers.

Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de figurer sur des listes de milliardaires, pour les ingénieurs de niveau intermédiaire, les travailleurs des camions de restauration et les résidents de longue date, la vallée est devenue de plus en plus inhospitalière, mettant à l’épreuve leur résilience et leur détermination.