Voir les vidéos de Firefighter Bash – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Si quelqu’un sait comment organiser une fête d’anniversaire extravagante, c’est Kim Kardashian, 42 ! Devant son fils, Psaume OuestPour l’anniversaire officiel de SKIMS le 9 mai, la mère de quatre enfants a organisé une fête sur le thème des pompiers pour son petit le 6 mai. via TikTok. Dans ce clip, Kim portait un jean déconstruit et une veste de pompier officielle, alors qu’elle tenait le garçon d’anniversaire dans ses bras.

@kimandnorth Joyeux anniversaire Psaume je t’aime tellement🚒🤍 ♬ son original – Kim et North

L’enfant de quatre ans a également adorablement assorti sa maman et a porté une tenue complète de pompier comprenant un pantalon beige et une veste résistante. Le gâteau d’anniversaire de Psalm était décoré d’accessoires et d’outils de pompier complets, notamment un fondant à la flamme, un tuyau d’incendie, une hache, une bouche d’incendie, etc. Le gâteau était complet avec un adorable casque de pompier blanc qui lisait « Chief Psalm » avec le numéro quatre dessus en fondant rouge.

@Khloe kardashian Psalmy a quatre ans !!! ♬ Cheval noir – Katy Perry

Plus tard, sa tante Khloe kardashian38 ans, s’est adressée à son TikTok pour partager une adorable vidéo de sa fille, Vrai Thompson5 ans, et sa cousine, Rêver Kardashian, 6, entrant dans la fête. « Psaume a quatre ans !!! », Les Kardashian star a sous-titré le clip samedi. La vidéo de Khloe a donné à ses fans un aperçu plus précis de ce que Kim a offert d’autre pendant les festivités, y compris des illustrations de Psaume éteignant un incendie et une entrée sur le thème de la caserne de pompiers. Plus encore, des chiens dalmatiens de caserne de pompiers classiques ont été stratégiquement placés dans l’arrière-cour de Kim avec des flammes de ballons à gogo.

La grande soeur du Psaume, Nord Ouest, 9 ans, a été aperçue au milieu des célébrations et a même roulé dans un vrai camion de pompier avec sa famille ce jour-là. « Je fais un tour en camion de pompiers ! », a-t-elle crié dans une vidéo TikTok séparée, avec son frère, Saint-Ouest, 7. Dans la première vidéo de la fête de Kim, elle a montré la fausse caserne de pompiers grandeur nature pour que les enfants puissent essayer des uniformes de pompier et une maison de saut sur le thème de la caserne de pompiers. Kim a même grignoté une glace roulée pour célébrer le grand jour de son fils.

@kimandnorth Joyeux 4e anniversaire Psaume 🚒 ♬ penser à haute voix – senia

La milliardaire partage ses quatre enfants avec son ex, Kanye West, 45 ans, dont elle s’est séparée en 2021. Après une séparation publique longue et désordonnée, Kim et Ye ont finalisé et réglé leur divorce en novembre 2022. Le créateur de Yeezy et la bombe brune se sont mariés en 2014 après être sortis ensemble pendant environ deux ans. Kim et son ex partagent également une fille, Chicagoqu’ils ont accueilli en 2018. Bien que Kim ait donné naissance à North et Saint, elle a accueilli Chicago et Psalm via une mère porteuse.

