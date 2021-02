Voir les Sweet 12th Anniversary Tributes de Tom Brady et Gisele Bündchen

Tom Brady et sa femme, top model Gisele Bundchen, ont partagé des hommages réconfortants sur les réseaux sociaux tout en célébrant leur 12e anniversaire de mariage.

Le vendredi 26 février, le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a publié sur sa page Instagram une photo de lui-même avec sa famille au Super Bowl 2021, que son équipe a remporté plus tôt ce mois-ci. La photo, que Gisele a postée elle-même un jour après le match de championnat de la NFL, montre le couple avec leurs enfants Benjamin Brady, 11 et Vivian Brady, 8 ans, et le fils de 13 ans de Tom John «Jack» Edward Thomas Moynahan d’une relation précédente.

« Joyeux anniversaire!! » l’athlète vedette a écrit. « Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure épouse et partenaire que vous @gisele quand j’ai dit » je le fais « il y a 12 ans. »

Tom, 43 ans, et Gisele, 40 ans, se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami commun à la fin de 2006, puis ont commencé à sortir ensemble. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie privée dans une église catholique de Santa Monica, en Californie, le 26 février 2009.

« J’ai eu tellement de plaisir, de bonheur et de joie en voyant notre famille grandir! » Tom a continué dans son message d’anniversaire à Gisele vendredi. « Vous êtes la personne la plus douce, la plus aimante et la plus déterminée que je connaisse. Vous faites toujours ce qui est juste, et vous êtes le meilleur exemple pour nos enfants de ce qu’est un partenaire aimant et solidaire! Quelle chance suis-je? Te amo. »

L’épouse brésilienne de Tom a répondu: « Awwww te amo tanto » [« I love you so much » in Portuguese], en ajoutant un emoji coeur rouge.