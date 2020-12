Être confortable n’a jamais été aussi à la mode.

Si vous faites défiler Facebook ou que vous parcourez vos cartes de vœux, il y a de fortes chances que vous ayez vu des familles et des couples s’habiller pour impressionner avec des pyjamas assortis. En fait, de nombreuses célébrités célèbres participent à la tendance alors qu’elles célèbrent Noël et les mois froids de l’hiver.

Alors, quelle est la cause de cette nouvelle obsession?

« Je dirais que l’obsession est plus de la part de la fille et de vouloir une jolie photo Instagram, » Johnny Bananas a dit à E! Nouvelles après avoir bercé la sienne Pantalon de jogging PJ avec petite amie Morgan Willett. «Je veux dire, à quelle fréquence entendez-vous un gars dire, ‘Hey chérie, allons chercher des pyjamas assortis et asseyons-nous devant l’arbre de Noël? Néanmoins, je le soutiens toujours. «

Et il n’est pas seul! De Leslie Odom Jr. et Mario Lopezles familles de à Jessica Alba et Kylie Jennerde l ‘équipe, nous avons rassemblé toutes les stars hollywoodiennes qui se mettent dans l’ esprit avec des pyjamas uniques.