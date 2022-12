Voir les résultats – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Cindy Barrymore/Shutterstock

Jessica Simpson, 42 ans, une mère occupée de trois enfants, a pris du temps pour elle-même et a partagé sa satisfaction et sa gratitude lorsqu’elle a subi un traitement cutané non invasif sur son visage, dans sa dernière vidéo Instagram. La chanteuse avait l’air détendue alors qu’elle suivait la procédure cutanée sans aiguille appelée EMface, un nouveau lifting non chirurgical, et alors que la technicienne décollait des sections de papier de son visage, des résultats étonnants pouvaient être observés. Elle a semblé se regarder dans un miroir avec une apparence plus fraîche et plus jeune, avant de réagir en disant “Oh ouais” et “Wow”, évidemment heureuse de ce qu’elle a vu.

“Merci @Emface pour ces résultats prêts à photographier ! #Emface », a-t-elle écrit en légende du post tout en ajoutant toutes les personnes responsables du traitement. Une fois le message rendu public, les fans de Jessica n’ont pas tardé à commenter et à partager des compliments et d’autres mots gentils. Certains voulaient aussi des conseils sur la façon d’améliorer leur propre peau.

Jessica est probablement l’une des nombreuses femmes à essayer la nouvelle technologie EMFace. Selon le site Web de la société de Beverly Hills, EMFace, “est le seul moyen indolore d’obtenir un lifting non invasif et non chirurgical”. Il n’y a “pas d’aiguilles, pas de toxines et pas de temps d’arrêt” pendant le traitement. Il “utilise une combinaison de technologies d’énergie HIFES et RF pour diminuer les rides et tonifier le visage” et la procédure “stimule la production de collagène et d’élastine du visage”.

Le site Web indique également que les traitements ne durent que 20 minutes à chaque fois et que le nombre de traitements nécessaires dépend des recommandations de l’entreprise et des préférences du client. Plus d’informations et une consultation gratuite peuvent être données à toute personne intéressée par la procédure en appelant le numéro sur le site Web, qui peut être trouvé ici.

Les fans de Jessica n’ont pas pu se remettre des résultats impressionnants de son propre traitement EMface dans sa vidéo. “Elle a l’air magnifique et en bonne santé. Sa peau est incroyable”, a écrit un fan tandis qu’un autre a écrit, “Je veux tellement essayer juste parce qu’il n’y a pas d’aiguilles impliquées.” Un troisième s’est exclamé : “Tu es magnifique, Jessica !” et un quatrième a partagé: «J’adore ça. Moi-même, je ne suis pas un fan d’aiguilles. D’autres ont commenté le bijou géant d’une bague que la beauté blonde portait pendant le traitement.

La dernière vidéo de Jessica arrive le jour même où elle a fait la une des journaux pour avoir porté une tenue de ski rouge lors d’un voyage avec sa famille à Aspen, dans le Colorado. Elle a posé pour des photos épiques et était magnifique malgré le fait qu’elle était emmitouflée pour le froid et les pentes. Elle a complété son look avec un chapeau blanc flou et des lunettes de soleil.

Jessica a été rejointe par de nombreux membres de sa famille lors de la sortie de ski, y compris sa sœur Ashlee Simpson38 ans, et son mari Evan Ross, 34 ans et leurs enfants. Elle était aussi avec son mari Eric Johnson43 ans et leurs enfants Maxwell,dix, As9 et Birdie3 ans et son père Jo, 64. Cela ressemblait à un moment amusant et mémorable alors qu’ils appréciaient la compagnie de l’autre et souriaient dans les instantanés. La maman de trois enfants a qualifié à juste titre le voyage de “pays des merveilles hivernal” dans l’une des légendes de l’un des messages.

