Même si les affiches et les bandes-annonces attirent souvent beaucoup d’attention, il est rare que la typographie sur mesure d’un film devienne la vedette du spectacle. Présent tout au long de Wonka 2023, Alexandrie Vernon Le logo du studio est sans doute un personnage en soi, et est conçu à la fois pour s’intégrer dans la narration de l’écriture manuscrite de la mère de Wonka et pour faire écho au logo utilisé dans les supports marketing du film.

Nous avons rencontré Vernon pour discuter de la création du mot-symbole et de la façon dont il s’inspirait de la typographie de style victorien et impliquait une collaboration fréquente avec le studio. Pour plus d’inspiration en matière de design, jetez un œil aux meilleurs logos de tous les temps et n’oubliez pas de consulter le reste de notre série How We Made.

(Crédit image : Alexandria Vernon)

Comment avez-vous obtenu le mandat de créer le logo du film Wonka ?

C’est un de mes anciens directeurs de conception, Stephen Goalby, qui m’a contacté. Depuis, il a évolué et dirigeait le département d’animation chez Framestore. Alors que nous travaillions ensemble dans la même agence, The One Off, j’ai souvent travaillé sur des projets impliquant une typographie artisanale, notamment à l’approche de Noël. L’un des projets que j’ai conçus était l’emballage d’une étiquette pour un pot de sauce aux canneberges avec une typographie calligraphique de style victorien. Je pense que c’est parce que j’ai démontré ces compétences qu’il m’a pensé pour le logo Wonka.

(Crédit image : Alexandria Vernon)

Quelle mission vous a été confiée et quel a été votre processus créatif ?

L’élément clé du brief était qu’ils voulaient voir de nombreuses versions différentes dans lesquelles le « W » de « Wonka » était épanoui et élaboré. Le défi était de combiner et de créer un logo à partir de deux croquis existants que le studio m’avait remis dans le cadre du brief. Dans l’une des scènes, la mère de Wonka enveloppe un morceau de chocolat et le signe « Wonka ». Une partie du mandat consistait à créer un logo scénarisé qui fonctionnerait avec la narration de cette scène.

Mon processus a commencé par de nombreux croquis, je me suis principalement concentré sur le « W » où j’ai exploré différentes fioritures, gribouillis et ornements. Il est facile de se laisser emporter et de vouloir transmettre une idée directement à l’ordinateur, mais avec un travail de typographie comme celui-ci, travailler d’abord avec un crayon garantit que j’obtiens la fluidité et la courbe correctes. De plus, l’objectif était qu’il soit inspiré de l’écriture manuscrite, il devait donc être authentique.

J’ai travaillé en collaboration avec le studio, partageant les versions initiales avec eux et le réalisateur Paul King, jusqu’à ce que nous arrivions à la version finale.

(Crédit image : Alexandria Vernon)

Quel a été votre lien avec l’histoire ? Avez-vous lu Charlie et la Chocolaterie ou vu les films précédents ?

C’est à la fin que je me suis le plus connecté à l’histoire, avec le message de sa mère. Tout au long du film, vous vous attendez à ce que le secret de la fabrication de son chocolat soit quelque chose de tangible, puis à la fin du film, lorsque Wonka ouvre l’emballage de la barre de chocolat, vous lisez son message caché : “Ce n’est pas le chocolat qui compte, ce sont les gens que vous partagez. avec.” C’est le parfait message de Noël de générosité et de communauté. C’est aussi un message important de notre époque actuelle.

Quant à Roald Dahl, ses histoires ont joué un rôle très important dans mon enfance et ont été parmi les premiers livres que j’ai lus. En plus de lire Charlie et la Chocolaterie, mes préférés étaient les Twits, George’s Marvelous Medicine et les Sorcières. J’aime ses histoires parce qu’elles parlaient toujours de personnages réels et auxquels on pouvait s’identifier avec un élément d’étrangeté et de magie. Les illustrations de Quentin Blake ont si joliment donné vie à tout cela.

Enfin, les films. Gene Wilder a toujours une place spéciale dans mon cœur. Cependant, tous les acteurs, Gene Wilder, Jonny Depp et Timothee Chalamet, apportent leur propre singularité au personnage, mais bénéficient également des nuances de Wonka.

(Crédit image : Alexandria Vernon)

Y a-t-il eu des difficultés lors de la création du logo ?

Le principal défi était de savoir comment les fioritures du « W » allaient se marier avec le reste du type, tout en gardant l’équilibre.

Quelle est votre partie préférée du travail fini ?

Sans aucun doute et sans surprise, le voir au cinéma était magique et à quel point il est présent partout. Voir les réactions des gens et leurs paroles aimables a également été très édifiant.