Voir les photos PDA – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Millie Bobby Brun et son fiancé, Jake Bongiovi, ils se sont adorablement regardés dans les yeux et se sont tenus la main en sortant ensemble à New York ! Sur les photos que vous pouvez voir ci-dessous, le Godzilla contre. Kong La beauté portait une robe midi tie-dye noire et blanche avec un faux col roulé alors qu’elle se dirigeait vers une apparition sur le Spectacle d’aujourd’hui. Elle a terminé le look avec une queue de cheval chic et une paire de lunettes de soleil et portait des sandales blanches dans la chaleur de septembre. Jake, qui était là pour soutenir sa célèbre petite amie, portait un jean vieilli avec un t-shirt marron, des baskets vertes et une casquette bleu marine. Les futurs époux ne pouvaient s’empêcher de sourire en se regardant avec amour, se tenant affectueusement la main.

Le Choses étranges étoile, 19 ans, et Jon Bon JoviLe fils sosie de , 21 ans, est lié depuis 2021 et s’est fiancé en avril 2023. Étonnamment, ils se sont rencontrés via Instagram, a-t-elle révélé dans une interview en août. «J’étais intéressée par lui et je voulais en savoir plus», a-t-elle déclaré. Le temps du dimanche pour une interview publiée le 27 août.

« Dès que nous avons parlé, j’ai su qu’il allait jouer un rôle important dans ma vie », se souvient-elle. «J’ai couru vers ma mère et lui ai dit : ‘Je l’aime vraiment, vraiment !’ Après notre rencontre, nous savions que nous ne voulions jamais nous quitter. Le Enola Holmes La star a également expliqué comment elle savait que Jake était celui avec qui elle voulait passer le reste de sa jeune vie.

« Vous ne pouvez pas déterminer pourquoi, c’est juste le sentiment de savoir que c’est la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre temps », a-t-elle expliqué. « Je pense qu’une grande partie de la vie consiste à trop réfléchir. La seule chose qui me semblait claire, c’était lui. Je n’ai donc pas vraiment eu besoin de beaucoup réfléchir.

Et la cerise sur le gâteau ? Elle dit que ses parents adorent leur futur gendre. « Ils sont super heureux », a-t-elle révélé. «Mes parents l’adorent. [Jake and I] tous deux viennent de parents qui sont restés ensemble très longtemps. Mes parents étaient jeunes lorsqu’ils se sont rencontrés, j’ai donc toujours eu des modèles relationnels incroyables.