Voir les photos – La vie hollywoodienne

Y a-t-il une nouvelle femme dans de Drake la vie? Le rappeur de 35 ans semblait très heureux de parler à une femme inconnue alors qu’il se promenait sur un yacht à Saint-Tropez, en France, le mardi 19 juillet. Drake avait un immense sourire sur son visage en compagnie de la magnifique dame, à cheval sur son yacht en vacances. La rappeuse et femme mystère a pris un peu de soleil par une belle journée !

Drake a porté un t-shirt beige et un short blanc cassé, ainsi que des baskets blanches sur le pont du luxueux bateau. Il avait également un bandana bleu marine enroulé autour de sa tête, alors qu’il discutait avec la femme. Elle a porté une chemise à épaules dénudées avec la cage thoracique d’un squelette imprimée sur le devant par-dessus un bikini, alors qu’elle discutait avec la star de “Hotline Bling”.

La rappeuse et la mystérieuse brune n’avaient aucun signe indiquant qu’il s’agissait d’un objet, mais elle s’est assise à côté de lui alors qu’ils discutaient avec des amis sur un radeau. Les deux avaient également de grands sourires alors qu’ils semblaient se parler le jour de l’été. Drake a posté quelques vidéos de ses amis dansant dans un restaurant pendant son séjour à Saint-Tropez.

Alors que Drake semblait passer un bon moment sur le bateau, son escapade européenne a un peu inquiété certains fans, lorsque l’expression “Free Drake” a commencé à être à la mode. Une poignée de fans pensaient que le rappeur “God’s Plan” avait été arrêté en Suède, mais son équipe a confirmé qu’il n’y avait rien à craindre et a déclaré qu’il n’avait pas été arrêté.

Avant ses vacances en Europe, Drake a offert aux fans une performance surprise de “I Want It That Way” avec les Backstreet Boys, lorsque le groupe s’est produit dans sa ville natale de Toronto début juillet. En juin, il a également abandonné son dernier record Honnêtement, tant pis, à de nombreux fans enthousiastes.