Voir les photos – La vie hollywoodienne

Étoile de la WWE Facture Goldberg, qui se produit uniquement sous son nom de famille Goldberg, a révélé qu’il s’était gravement blessé sur son tracteur le mardi 23 mai. Le lutteur de 56 ans a partagé une paire de photos graphiques de lui-même avec une vilaine coupure sur le dessus de la tête sur Instagram. Bien que cela ait semblé assez intense, Goldberg a semblé effacer la blessure et a gardé un sens de l’humour avec sa légende.

Sur les photos, Goldberg a montré son profil avec du sang coulant sur le côté de sa tête, et certains avaient clairement pénétré dans ses yeux, et son sourcil était rouge de sang. Sur la deuxième photo, il a montré une vue de la coupure du haut de sa tête, et même si cela ressemblait à une petite coupure, il est clair que beaucoup de sang en est sorti. Dans la légende cependant, il a gardé le sens de l’humour et a écrit « #tpost 1, Goldberg 0 ». Certains des autres hashtags amusants qu’il a inclus disaient également « Je n’ai pas le temps de saigner », « Clutz », « La vie à la ferme » et « Ce n’est qu’une blessure de chair ».

Un représentant du lutteur révélé à TMZ que pendant qu’il travaillait dans sa ferme au Texas, il a pris un coup à la tête et cela a ouvert la coupure. En tant que lutteur qui a eu sa part de coupures sur le ring, il a montré que cette entaille n’était rien, disant à la sortie que c’était « juste une blessure à la chair ». Certains de ses fans ont également laissé des commentaires humoristiques, plaisantant sur le fait qu’il avait vu des blessures similaires en luttant.

Espérons que la blessure de Goldberg se rétablisse rapidement, bien qu’il n’ait pas été sous contrat avec la WWE ou une autre société de lutte depuis l’expiration de son contrat en 2022, par Titres de lutte. On ne sait pas si ou quand les fans peuvent s’attendre à le voir remonter sur le ring. Le WWE Hall of Famer vit au Texas avec sa femme Wanda Ferraton, avec qui il est marié depuis 2005. Le couple a également un fils de 17 ans Jauge.

