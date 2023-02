Voir les photos – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Megan Fox était magnifique alors qu’elle quittait une soirée pré-Super Bowl organisée par Canard à Scottsdale, en Arizona, le vendredi 10 février. L’actrice de 36 ans a été vue en train de quitter la fête avec son fiancé Mitrailleuse Kelly, 32 ans, et elle était absolument magnifique dans une tenue entièrement noire, à l’exception d’un plâtre rose, qu’elle portait pour son poignet cassé.

Megan portait une tenue une pièce noire, avec un haut plongeant et des découpes autour de son ventre et de ses hanches pour la soirée. Elle a accessoirisé avec des boucles d’oreilles pendantes et un très long collier, car elle était magnifique en quittant la fête.

Pendant ce temps, MGK, dont le vrai nom est Colson Baker, a bercé une tenue plus colorée pour la soirée. Il portait un t-shirt à manches longues avec un personnage de dessin animé vert (peut-être un Bisounours?) dessus, avec des fleurs roses et jaunes sur les manches. Il portait également un pantalon en cuir noir, avec des sous-vêtements Dolce & Gabbana au-dessus de la ceinture et des bottes de combat. Il a complété le look avec un bob flou noir et de fines lunettes de soleil roses.

La soirée du Super Bowl a lieu moins d’une semaine après que Megan et MGK ont foulé ensemble le tapis rouge aux Grammy Awards 2023. La paire est assortie à des tenues argentées scintillantes pour la plus grande soirée musicale ! Le le corps de Jennifer l’actrice était au spectacle pour soutenir son fiancé, car il a été nominé pour le prix du meilleur album rock pour son album de 2022 Vente grand public.

Malheureusement, MGK a perdu face à Ozzy Osbourne, dont Patient n° 9 album a remporté le prix, mais Megan avait un message fort à propos de perdre avec grâce. « Vous avez géré ce processus avec une grâce et une maturité que je ne vous ai jamais vues auparavant et je suis si fier de vous. Vous regarder marcher avec humilité et gratitude, vous voir grandir et devenir un homme meilleur est une expérience infiniment plus satisfaisante que de vous voir accepter un prix », a-t-elle écrit sur Instagram.

