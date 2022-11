Voir les photos – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Cardi B et Décalage est venu rendre hommage à Décoller à la State Farm Arena le vendredi 11 novembre. Les deux hommes étaient tous deux présents pour rendre hommage au défunt rappeur, après qu’il a été tué à 28 ans le 1er novembre. La rappeuse “Bodak Yellow” et son mari, tous deux âgés de 30 ans, ont été vus sur les premières photos de l’événement avec un air extrêmement sombre. Dans une photo publiée sur Twitter, que vous pouvez VOIS ICI, Cardi portait des lunettes de soleil surdimensionnées alors qu’elle était assise à côté d’Offset, qui portait également des lunettes de soleil au mémorial. Tous deux portaient du noir de la tête aux pieds. Sur une autre photo publiée sur la plateforme, que vous pouvez VOIS ICI, Cardi a été vue marchant dans l’arène avec un garde du corps alors qu’elle serrait un petit sac à main. Elle portait ses cheveux longs autour de ses épaules et a terminé le look lugubre avec une manucure bleue dramatique et des talons aiguilles noirs.

Pendant les services, Offset était visiblement subjugué alors qu’il montait sur le podium dans un clip vidéo. “[Takeoff] a changé la culture de la musique pour toujours », a-t-il déclaré en retenant ses larmes. « Seigneur, donne-nous un peu de force. Donne-nous juste un peu de force… Je ne veux pas te questionner, mon Dieu, mais je ne comprends pas. Je ne te comprends pas parfois. Et je crois en toi, Père.

Après la mort de Takeoff, Offset a rendu hommage au regretté rappeur en changeant sa photo de profil sur Instagram en une photo de lui, mais est resté silencieux. Cardi a également rendu hommage à l’ancien membre du groupe de son mari en retweeter une vidéo de Musique complexe de Takeoff parlant d’un cadeau touchant que Offset et Quavo lui a donné. “Mes mecs m’ont donné cette bague”, a déclaré Takeoff dans la vidéo. « Ça va toujours rester avec moi aussi. Je ne vais jamais l’enlever.

La mort soudaine et tragique de Takeoff est survenue après des mois de spéculations selon lesquelles Migos avait rompu après que Offset se soit désabonné de ses deux collègues du groupe, qui sont ses cousins, sur Instagram. Quavo et Takeoff ont sorti un disque collaboratif sans la star de “Ric Flair Drip” début octobre appelé Uniquement conçu pour les liens Infinity. Quavo avait également fait allusion à la scission dans une interview d’octobre avec le Grands faits podcast. “Cela n’a rien à voir avec aucune étiquette, aucune paperasse, non [Quality Control Music], rien. Cela a quelque chose à voir avec les trois frères. Et merde, c’est ce que c’est. En ce moment, nous allons être le duo jusqu’à ce que le temps le dise », a-t-il déclaré.

Après le décès de Takeoff, un certain nombre de stars se sont rendues sur leurs réseaux sociaux pour lui rendre hommage, notamment Beyoncé et Canard. Drake, qui a tourné avec Migos lors d’une longue tournée mondiale, avait partagé qu’il voulait se souvenir des bons moments qu’il avait passés avec la star décédée. “J’ai les meilleurs souvenirs de nous tous, voyant le monde ensemble et apportant de la lumière à chaque ville que nous touchons”, a-t-il écrit sur Instagram. « C’est ce sur quoi je vais me concentrer pour l’instant. Reposez-vous tranquille, homme de l’espace, prenez.

Après la mort du rappeur, le maire de Houston Sylvestre Turner a également promis de traduire en justice la personne qui lui a tiré dessus. “Je tiens à présenter mes condoléances à la maman de Takeoff, à tous les membres de la famille de Takeoff, aux familles et amis”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “Peu importe à quel point vous êtes célèbre. … Quiconque perd la vie est une vie perdue et il y a des membres de la famille et des amis qui en souffrent. Le médecin légiste du comté de Harris a annoncé qu’il était mort des « blessures par balle pénétrantes de la tête et du torse dans le bras », et sa mort a été signalée comme un homicide.