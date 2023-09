Voir les photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Image AP

Game of Thrones actrice Sophie Turner et Jonas Frères étoile Joe Jonas étaient le couple puissant dont nous ne savions pas avoir besoin lorsqu’ils ont révélé leur romance début 2017. Le couple s’était rencontré moins d’un an plus tôt après que la chanteuse se soit glissée dans ses DM, et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire. De leur fugue surprise à Las Vegas à leur élégant mariage dans le sud de la France, Sophie et Joe ont certainement été l’un des couples les plus adorables d’Hollywood. Cependant, en septembre 2023, il a été rapporté qu’ils avaient de « sérieux problèmes » dans leur relation. mariage et se dirigea vers un divorce. Revenez sur la chronologie de leur relation.

Le couple se rencontre en 2016

Les deux hommes avaient « beaucoup d’amis communs », mais ils ne se sont rencontrés que lorsque Joe a franchi le pas en tirant son coup dans le champ. A obtenu DM Instagram de l’actrice. « Nous avions beaucoup d’amis communs et ils essayaient de nous présenter depuis longtemps », a-t-elle déclaré. Harper’s Bazaar Royaume-Uni dans une interview de mars 2019. « Nous nous suivions sur Instagram et il m’a envoyé un message direct un beau jour, à l’improviste. » Elle a dit plus tard Elle magazine en mars 2020 : « Je m’attendais à ce qu’il se présente avec la sécurité et tout. Je me suis dit : « Il va être tellement con**k ». J’ai amené tous mes amis pour venir avec moi pour le rencontrer, parce qu’au fond de moi, j’avais toujours peur qu’il puisse être un poisson-chat – ou je ne sais pas quoi. Elle a poursuivi en disant qu’ils s’étaient rencontrés dans un bar « sale », mais que la conversation s’était déroulée sans effort. « [It was a ] bar merdique local, sale, avec de la bonne musique et des gens qui vomissent partout… Ce n’était pas de la bavardage, c’était tellement facile. Et bientôt, nous étions comme inséparables. Je suis parti en tournée avec lui.

Premières observations en 2017

Ils ont gardé leur romance secrète pendant un certain temps, mais ils ont rapidement été photographiés ensemble dans des restaurants de New York. Ils ont également été vus atterrissant à Paris pour la Fashion Week en mars 2017. Ils ont traversé l’aéroport Charles de Gaulle main dans la main et se sont assis ensemble au premier rang lors des défilés, confirmant pratiquement leur romance.

Joe et Sophie assistent séparément au Met Gala 2017

Juste au moment où les fans pensaient avoir la confirmation du statut de couple de Sophie et Joe, ils ont foulé le tapis rouge du Met Gala 2017 en solo ! Néanmoins, quelques heures plus tard, ils ont été aperçus marchant main dans la main dans une after-party.

Les choses deviennent sérieuses : des fiançailles et un chiot

Rien ne dit « c’est sérieux » comme adopter un chien avec votre partenaire ! C’est exactement ce que Joe et Sophie ont fait à l’automne 2017 lorsqu’ils ont accueilli un bébé à fourrure nommé Porky Basquiat. Ils ont ensuite adopté un autre Klee Kai d’Alaska nommé Waldo Picasso, qui est le frère biologique de Porky. « Porky est un maniaque, un homme sauvage et Waldo est timide », a déclaré Joe. Le spectacle d’aujourd’hui en 2018. Peu de temps après avoir accueilli l’adorable chiot, Joe a posé la question ! « J’ai dit oui », a révélé Sophie, exhibant un diamant en forme de poire qui a coûté à Joe environ 150 000 $. Le couple nouvellement fiancé a partagé la nouvelle sur IG et a reçu des mots doux et de félicitations de la part de leurs amis, fans et co-stars.

Sophie apparaît dans le clip ‘Sucker’

Après une interruption de six ans, les Jonas Brothers sont revenus sur la scène musicale et Sophie était sur le pont pour les aider à faire leurs débuts ! Elle est apparue dans le clip de leur single « Sucker » aux côtés de Nick Jonas, Kevin Jonas et leurs femmes Priyanka Chopra et Danielle Jonas.

Sophie et Joe s’enfuient à Las Vegas

Un an et demi après leurs fiançailles, le couple s’est secrètement enfui à Vegas après les Billboard Music Awards 2019. Ils se sont dit « oui » dans une petite chapelle de mariage blanche, avec un imitateur d’Elvis sur le pont (c’était Vegas après tout). Sophie portait une combinaison de mariée chic de Bevza et le doux couple a échangé des bonbons Ring Pops.

Ils assistent ensemble au Met Gala 2019

Peu de temps après leur mariage à Vegas, le couple a gravi côte à côte les marches emblématiques du Met Gala. Ils ont fait tourner les têtes dans des ensembles Louis-Vuitton multicolores assortis du créateur Nicolas Ghesquière.

À la manière des stars, le couple a eu deux mariages ! Ils se sont mariés devant leur famille et leurs amis dans le sud de la France en juin 2019. Joe a déclaré qu’il s’agissait d’un « terrain d’entente » pour le couple. « Nous avons tous les deux passé beaucoup de temps ensemble en France », a-t-il déclaré. Dr Phil. « C’est aussi l’un des endroits les plus romantiques au monde. » Les frères de Nick étaient ses témoins, tandis que la co-vedette de Sophie dans Game of Thrones, Maisie Williams, était la demoiselle d’honneur. Ils sont restés relativement discrets sur les détails des noces, mais Sophie était stupéfaite dans une robe Louis Vuitton.

Sophie et Joe accueillent deux filles

Le couple est officiellement devenu parent d’une petite fille nommée Willa le 22 juillet 2020 ! L’heureux couple était resté silencieux sur toute la grossesse à ses débuts. Les premiers rapports sur leurs nouvelles passionnantes ont fait surface le 12 février et les deux hommes étaient naturellement très excités. « Le couple garde les choses très secrètes mais leurs amis et leur famille sont très excités pour eux », a déclaré une source. Juste Jared à l’époque. Au milieu de la pandémie de coronavirus au printemps et à l’été 2020, le couple a été vu dehors, Sophie portant des t-shirts et des pulls surdimensionnés pour tenter de cacher son ventre grandissant. Les fans n’auraient pas pu être plus heureux pour eux lorsqu’ils ont officiellement accueilli Willa en juillet, et nous avons hâte d’en voir plus de cette famille grandissante à l’avenir !

En 2022, il a été rapporté qu’ils avaient accueilli une deuxième fille. Ils ont été très privés de la grossesse et de l’accouchement, qui auraient eu lieu en juillet de la même année, mais ont été repérés avec les deux filles à New York début 2023.

Les tourtereaux seraient sur le point de divorcer

En septembre 2023, TMZ a rapporté que Joe et Sophie étaient sur le point de divorcer après quatre ans de mariage. Des sources ont déclaré au média qu’ils avaient eu de « sérieux problèmes » dans leur mariage depuis six mois, et Joe aurait consulté deux avocats spécialisés en divorce à Los Angeles, en Californie.

Avant le rapport de divorce, Sophie a publié pour la dernière fois un article sur Joe sur Instagram en août 2023, lorsqu’elle assistait au spectacle des Jonas Brothers à New York au Yankee Stadium. Une photo la montrait en train d’embrasser la main de son mari alors qu’ils marchaient dans les coulisses.