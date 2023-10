Crédit d’image : Kamil Krzaczynski/EPA-EFE/Shutterstock

Malia Obama a une toute nouvelle coiffure ! Ancien président celui de Barack Obama sa fille aînée, 25 ans, a été aperçue avec un nouveau look teint en rouge sur les photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. En plus de le teindre en rouge, Malia l’a également fait couper beaucoup plus court qu’il ne l’était. Ses cheveux auparavant bruns étaient si longs qu’ils dépassaient sa taille, mais maintenant, ses cheveux semblent atteindre le milieu de son dos.

Malia a été vue sortant d’une salle de cinéma à Los Angeles avec un ami. Outre la nouvelle coiffure, l’ancienne première fille a gardé les choses décontractées, en portant un débardeur gris et un pantalon à fines rayures assorti, sous un cardigan blanc. Elle a complété le look avec une paire de bottes noires. Elle a également été vue portant un grand sac noir et, à un moment donné, elle a été vue en train de discuter avec son amie dans le hall. Les deux hommes ont également partagé un câlin.

En plus de regarder des films, Malia a eu une année très chargée. Elle était l’une des rédactrices de Donald Glover Série Amazon Prime Essaim. Elle avait été embauchée en 2021 et la satire de comédie-horreur a eu sa première en mars. Elle a notamment écrit le cinquième épisode, intitulé « Girl, Bye », dont le showrunner Janine Nabers qualifié de « l’un des épisodes les plus fous » dans une interview avec Animation ce soir. Donald a également complimenté son éthique de travail lors d’un 2022 Salon de la vanité entretien. « Elle est vraiment concentrée et elle travaille très dur », a-t-il déclaré.

Alors que les parents de Malia tentent de garder la vie personnelle de leurs filles plus privée, l’ancienne Première Dame Michelle obama a expliqué comment son style parental a changé dans un épisode de mars de son podcast, La lumière. «Je passe de maman en chef à conseillère en chef», a-t-elle déclaré. « C’est une belle chose – de pouvoir regarder mes filles voler et d’avoir le soulagement de se dire : « OK, je pense que je ne les ai pas gâchées ». Malia est l’aînée des deux filles de Barack et Michelle. L’ancien président et première dame ont également une fille plus jeune, Sacha, 22.