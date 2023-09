Voir les photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Selena Gomez avait l’air très heureuse lorsqu’elle a été vue sortant de son hôtel parisien avec un homme mystérieux le dimanche 24 septembre. Seulement des meurtres dans le bâtiment La star, 31 ans, avait un immense sourire alors que l’inconnu avait son bras autour d’elle dans le hall de l’hôtel sur les nouvelles photos, que vous pouvez voir ici, via Courrier quotidien. Elle avait l’air très élégante en quittant l’hôtel.

Selena portait une longue robe à imprimé léopard sous une veste en cuir noire alors qu’elle se promenait dans le hall. Elle avait ses cheveux noirs attachés dans l’une de ses queues de cheval emblématiques et portait également une paire de boucles d’oreilles en or. L’homme portait une veste Nike avec la capuche relevée, un jean et des baskets blanches. Il semblait avoir son bras autour de Selena et, sur l’un des plans, elle semblait tenir sa main sur son épaule.

On ne sait pas exactement quel est leur lien, mais Selena avait l’air très heureuse lorsqu’elle parlait aux gens et saluait les fans en sortant de l’hôtel. Quelques jours seulement avant l’observation, la chanteuse avait réalisé une drôle de vidéo TikTok, en synchronisation labiale avec un audio dans lequel elle disait qu’elle n’avait pas de petit ami.

Plus tôt dans la soirée, la chanteuse de « Single Soon » avait rejoint ses copains Nicolas Peltz et Brooklyn Beckham pour une soirée en ville. Nicola a posté un selfie d’elle-même et de Selena, appelant la chanteuse sa « sœur » sur son histoire Instagram. Elle a également posté quelques photos d’eux en train de dîner et d’assister à un match de football au Stade du Parc de Prince. Selena a également donné un meilleur aperçu de sa robe dans une photo miroir et a partagé un selfie d’elle-même et de ses copains mariés lors du match dans son histoire.

Hormis les rencontres, elle semble récemment vivre sa meilleure vie avec ses amis. En plus de sa soirée avec Nicola et Brooklyn, elle a posté des selfies d’elle et de sa « meilleure amie » Taylor Swift profitant d’un dîner au bord de la mer quelques jours seulement après avoir tous deux assisté aux MTV VMA.