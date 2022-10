Voir les photos et vidéos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

“#PapaBear, ton papa et moi t’aimons tellement” Nicki Minaj a sous-titré l’une des galeries qu’elle a publiées sur Instagram lundi 24 octobre. Près d’un mois après son anniversaire – “Le 30/09/22, tu as eu 2 ans” – Nicki, 39 ans, a posté des vidéos et des photos tirées de “Papa Ours fête d’anniversaire. Dans les premières diapositives de la galerie, Nicki a posé avec son mari, Kenneth Petty, et leur fils. “Papa Bear”, dont le nom officiel n’a pas encore été révélé, avait l’air heureux entre sa mère et son père. Kenneth, 44 ans, portait un survêtement bleu et noir, tandis que Nicki a opté pour une combinaison Chanel et de longs cheveux roses.

« Vous nous rendez si heureux. Tu es parfait. Merci d’avoir donné à maman un nouveau sens à la vie. Dieu vous couvre. Toujours », a ajouté Nicki. L’amour était évident dans les vidéos partagées par Nicki. “Qui est ce garçon?” Nicki a demandé alors qu’elle, “Papa Bear”, et Kenneth a pris une vidéo de selfie. Dans une deuxième vidéo, “Papa Bear” a dansé pendant qu’un autre bambin regardait. “C’est ton ami !” dit Nicki, mais “Papa Bear” était un peu méfiant. Nicki a également partagé une vidéo de “Papa Bear” faisant du bruit sur le micro, et un gros plan de son Sbires gâteau d’anniversaire.

Dans une deuxième galerie Instagram, Nicki a remercié le chanteur Cassie et son mari, entraîneur Alex Fine, d’avoir aidé à célébrer le deuxième anniversaire de “Papa Bear”. “C’était un tel plaisir de vous avoir les gars”, a écrit Minaj. « Moment de boucle complète. Du rap sur Cassie au fait d’avoir des enfants du même âge. Je vous aime tellement les gars. La deuxième galerie comprenait également une vidéo du gâteau éclairé par des feux d’artifice, une vidéo des Pettys prenant un autre selfie et un clip de “Papa Bear” jouant avec une bulle remplie de fumée.

Depuis qu’ils ont accueilli leur enfant en 2020, Nicki et Kenneth ont gardé “Papa Bear” hors des projecteurs. Alors que Nicki a annoncé sa grossesse lors d’une séance photo en juillet 2020, la maternité a été une affaire privée pour le rappeur “Super Bass”. Le couple n’a pas encore révélé le nom de leur fils et ils ont attendu trois mois après sa naissance pour partager la première image publique de son visage.

“Merci pour ton amour [and] soutien tout au long de ce voyage », a écrit Nicki en janvier 2021.« Cela a beaucoup compté pour moi. Devenir maman est de loin le travail le plus gratifiant que j’aie jamais entrepris. Envoi d’amour à toutes les mères de super-héros là-bas. Gros bisous à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile.