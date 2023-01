Voir les photos : Embouteillage massif à Manali au milieu de la ruée vers les touristes le soir du Nouvel An

De longs embouteillages ont été observés à Manali dans l’Himachal Pradesh alors que la ruée vers les touristes se poursuit avant le Nouvel An. Les touristes en route vers des endroits populaires comme le tunnel d’Atal et le col de Rohtang pour assister aux chutes de neige dans les régions les plus élevées ont été bloqués pendant des heures avant de pouvoir sortir de Manali.

La confiture, cependant, n’a pas pu freiner l’esprit des touristes. Beaucoup ont été vus danser au milieu des routes encombrées.

“Nous sommes partis à 7 heures du matin pour le tunnel d’Atal mais cela fait trois heures que nous ne sommes pas encore sortis de Manali”, a déclaré Parveen, un touriste de l’Haryana.

Des cas similaires d’embouteillages ont également été signalés dans d’autres régions du pays alors que les célébrations pour accueillir la nouvelle année sont sur le point de commencer. Un énorme embouteillage a été signalé de Navi Mumbai à Raigad dans le Maharashtra.