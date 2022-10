Voir les photos de Stormi et plus – Hollywood Life

Crédit image : MEGA

La famille Kardashian et Jenner ne manque vraiment jamais une occasion de se déguiser. Donc, quand il s’agit d’Halloween, il n’est pas surprenant que les stars de la télé-réalité mettent tout en œuvre. Chaque année, il semble que leurs looks deviennent plus élaborés, d’une cow-girl de l’espace aux icônes punk Sid & Nancy, des extraterrestres d’inspiration rétro et le casting complet de Les Flintstone – Juste pour en nommer quelques-uns. Maintenant que la plupart des femmes sont des mamans, elles sont déterminées à rendre les costumes de leurs enfants aussi créatifs que possible.

Chaque année, les fans sont séduits par ce qui ressemble Kylie Jenner, Kim Kardashian, Khloe kardashian, et Kourtney Kardashian vont cuisiner pour leurs petits à porter. Comme c’est presque un mois de célébrations d’octobre, ces enfants riches ont plusieurs regards la plupart des années, ce qui rend si difficile pour nous de décider du meilleur du groupe. Heureusement, nous avons rassemblé quelques-uns les costumes les plus mignons les enfants KarJenner ont arboré pour Halloween au fil des ans. Regarde!

North & Friends en tant que “tueurs de céréales”

Nous creusons totalement Celui du Nord Ouest look branché d’Halloween 2021. Elle s’est associée à ses meilleurs amis pour jouer un trio de punks avec des perruques bicolores qui dégageaient de fortes vibrations Harley Quinn. Poursuivant le concept cool et méchant, les petites dames portaient de faux pistolets et portaient des bottes à plateforme. La meilleure amie de Kardashian Tracy Romulus a expliqué le concept sous une photo Instagram des filles, les qualifiant de “tueurs de céréales”.

Kim & Kids dans le casting de “Tiger King”

Kim Kardashian s’est assurée qu’elle était le miaulement du chat quand elle s’est habillée comme Roi tigre étoile Carole Baskin pour Halloween 2020. La magnat de SKIMS a secoué de longs cheveux hippies blonds avec une couronne de fleurs et un chemisier léopard alors qu’elle était assise sur l’herbe avec sa fierté – les enfants du Nord, Saint,Chicagoet Psaume vêtu de grenouillères de tigre avec de la peinture pour le visage. Jouer son ennemi juré pour la soirée était BFF Jonathan « FoodGod » Cheban, qui a secoué Joseph “Joe Exotic” Maldonado’s mulet blond, moustache en guidon et chemise à motifs désinvolte.

Khloe et Tristan en tant qu’anciens membres de la famille royale avec True

Peu Vrai Thompson est allé jusqu’au monde antique pour Halloween 2020 avec maman Khloe Kardashian et papa Tristan Thompson. Bien que Khloe et Tristan n’étaient pas publiquement en couple à l’époque, le combo Antoine et Cléopâtre ressemblait certainement à un costume de couple. True correspondait à ses parents dans son propre numéro d’or, qui avait des épaules complexes qui ressemblaient à des ailes et de longs panneaux qui faisaient ressembler sa robe à une armure de gladiateur.

Stormi & True comme une princesse et un chaton

Il semblait que les filles Kardashian-Jenner devaient avoir une date de jeu magique avant Halloween 2020. La fille de Kylie Stormi Webster avait l’air absolument adorable en traînant avec sa cousine True et sa tante Khlo. La fille de Kylie a porté une petite robe de princesse violette, avec un diadème, tandis que True avait de jolies oreilles de chat assorties à celles de maman. Khloe a légendé son Instagram, “Collecter des souvenirs avec mes personnes préférées”.

Les Kardashian-West comme les Pierrafeu

Yabba dabba doo ! Kim Kardashian a renvoyé sa famille à l’âge de pierre lorsqu’elle s’est transformée en Les Flintstone pour Halloween 2019. North avait des cheveux roux et des perles pour faire d’elle la parfaite Wilma, tandis que Saint se glissait dans la robe orange de Fred. Little Chicago est allé comme Pebbles et bébé Psalm était Bam Bam. Kim avait fière allure dans une robe bleue et une perruque retournée en tant que Betty Rubble, mais toute la configuration avait des gens qui se demandaient si papa Kanye West était vraiment dans ce costume de Dino violet géant, surtout après que Kim a admis que Chicago avait “peur” de lui.

Vrai comme un dalmatien

Khloe et True ont sérieusement séduit les fans avec leurs costumes d’Halloween en 2019 ! Khloe s’est déguisée en Cruella de Vil sexy, tandis que la petite True était une dalmate. Le duo mère-fille avait l’air parfait à leur place, et nous avons adoré le look noir et blanc de la paire.

North & Penelope comme un diable et un ange

Parfois, il est difficile de décider si vous voulez être quelque chose de mignon ou quelque chose de menaçant pour Halloween. Mais les cousins ​​du Nord et Pénélope Disick ont pu trouver le médium parfait comme un diable et un demi-diable et un ange ! North est devenu un démon à part entière en 2019, se déguisant en petit diable sur cette photo prise par Kim. Pénélope, d’un autre côté, ne pouvait pas décider d’enhardir son mauvais côté ou d’embrasser sa bonté. Elle s’est déguisée en moitié diable et moitié ange !

Reign, Saint, North et Penelope en tant que personnages de vidéoclips

La meilleure inspiration pour Halloween peut venir directement de votre famille, et ces looks le prouvent ! Pour Halloween 2018, Saint West et Règne Disick déguisés en versions en forme de bloc de papa Kanye et Pompe Lil du clip de “I Love It”. North et Penelope ont emboîté le pas, s’habillant dans des bouteilles élaborées qui ressemblaient étonnamment à celles que les rappeurs portaient pendant leur Saturday Night Live performances cette année-là !

Nord comme une mouffette

Il y avait quelque chose de “lâche” dans la maison de Kim et Kanye en 2014. Le jour d’Halloween de cette année-là, le couple a déguisé leur fille North en petite putois ! Même s’il était un peu difficile de voir North au début, il était plus que clair à quel animal sauvage le couple hollywoodien avait fait ressembler leur fille pour Halloween !

Mason, Reign et Penelope en tant que Power Rangers

Ces costumes étaient vraiment épiques. Pour Halloween en 2018, Kourtney et ses trois enfants – Reign, Penelope, et elle et Scott Disickest l’aîné, le maçon Disick – déguisé en personnages de Power Rangers. Les looks que chaque membre de la famille arborait étaient totalement géniaux, mais il y avait un petit problème. Dans la légende de sa photo, Kourtney a déploré que ses enfants “ne veuillent pas faire un costume de groupe” avec elle cette année-là. Avec un peu de chance, cependant, ses enfants reviendront sur ces costumes et verront à quel point ils étaient cool avec leur incroyable maman !