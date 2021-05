Voir les photos de Sebastian Stan, Lily James dans le rôle de Tommy Lee, Pamela Anderson

« Wow. » « Comment. » « Irréel. » « Obsédé. » C’est la réaction des médias sociaux à la ressemblance étrange de Lily James et Sebastian Stan avec Pamela Anderson et Tommy Lee.

Vendredi, Hulu a publié les premières images de James et Stan habillés comme l’ancien couple pour sa prochaine série limitée « Pam & Tommy », qui, selon le service de streaming, est basée sur « le véritable scandale qui a tout déclenché »: le sexe d’Anderson et Lee enregistrer.

« Voici un aperçu de Pam & Tommy », a taquiné Hulu sur Instagram et Twitter.

La première photo montre James dans les cheveux blonds décolorés signature d’Anderson, le maquillage des yeux charbonneux dramatique et une tenue en cuir qui épouse le corps semblable à son look emblématique du film de 1996 « Barb Wire ».

James a partagé la photo sur son Instagram avec une citation d’Anderson qui dit: « C’est super d’être blonde. Avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens. »

Pam Anderson: Les fils « connaissent » la sex tape

Sur une autre photo, les fans voient également Stan en tant que batteur de Mötley Crüe, avec des cheveux noirs foncés, un anneau dans le nez et son infâme tatouage d’estomac « Mayhem ». La photo montre James mordant de manière séduisante l’un de ses anneaux de mamelon, en plus du célèbre tatouage de bras barbelé de la star de « Baywatch ».

Les médias sociaux ont convenu collectivement que le duo avait l’air «parfait».

« Woah !! C’est une telle transformation! Incroyable! » a commenté l’actrice Karen Gillan, qui en sait une ou deux sur les transformations liées au jeu de Nebula dans l’univers cinématographique Marvel. Utilisateur Twitter @ezwrites ajoutée, « Je veux dire, donnez déjà un Emmy à la maquilleuse qui a transformé Lily James en Pamela Anderson. »

« C’était ce petit truc de tourbillon »: Pamela Anderson dit qu’elle « n’était pas mariée » à Jon Peters

« Pam & Tommy » est une série limitée de huit épisodes réalisée par Craig Gillespie et produite par Robert Siegel et DV DeVincentis, selon le Hollywood Reporter. Anderson et Lee ne sont pas impliqués dans la série.

Seth Rogan jouera le rôle de Rand Gauthier, l’homme qui a volé la sex tape d’Anderson et Lee en 1995 et l’a vendue. Le costume de Rogan, cependant, n’est pas aussi énervé.

« Mes co-stars, Sebastian et Lily, sont beaucoup plus cool que moi, » il a légendé une photo de son look.

Tommy Leecélèbre la Saint-Valentin en épousant la star des médias sociaux Brittany Furlan

Anderson et Lee se sont mariés en 1995 et ont divorcé en 1998 à la suite d’une relation tumultueuse. Anderson a dit que « le truc de la rock star est devenu très destructeur ».

« Je ne savais pas ce que je faisais. Je suis juste devenue ce truc », a-t-elle déclaré à Elle en 2014. « Les cheveux, ce genre de style de vie de rock-star, vivre un rêve. J’ai commencé très innocent, puis je suis devenu un personnage de dessin animé. Et j’ai commencé à me sentir comme un personnage de dessin animé. «

Anderson et Lee partagent leurs fils Brandon, 24 ans, et Dylan, 23 ans.

« Je ne sais pas s’ils ont vu (la sex tape), mais ils le savent », a déclaré Anderson à Elle. « Ils savent tout. Internet stupide. Je ne sais pas pourquoi tout le monde en est si impressionné. »