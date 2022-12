Voir les photos de sa robe – Hollywood Life

Voir la galerie





Zoé Saldana était magnifique lorsqu’elle est arrivée pour la première à Londres du nouveau film Avatar : la voie de l’eau le mardi 6 décembre. L’actrice de 44 ans a adopté la suite du thème aquatique du film à succès de 2009 avec une robe transparente avec un haut scintillant, où les couleurs rappelaient la lumière du soleil qui brillait sur un océan calme.

La Alexandre McQueen robe avait une jupe noire transparente et Zoe portait des talons noirs sous la robe. Le haut comportait des motifs bleu argenté semblables à des papillons, autour de ses hanches. Pour une autre photo, elle a posé avec son mari, artiste, producteur et réalisateur italien Marco Perego, 43 ans, avec qui elle est mariée depuis 2013 et avec qui elle a trois enfants. Il portait un costume noir sur une chemise assortie pour l’occasion.

La gardiens de la Galaxie L’actrice a partagé quelques aperçus de son séjour à Londres sur son Instagram, y compris une histoire, où elle a montré un affichage d’anges de vacances avec des lumières scintillantes dessus. Elle a également posté une courte vidéo d’un autre événement de première, où elle portait encore une autre tenue transparente.

Dans Avatar 2, Zoe reprend son rôle de Neytiri, une princesse Na’Vi qui aide Jake Sully (joué par Sam Worthington), lorsqu’il est perdu dans la forêt de Pandore. Le nouveau film a enthousiasmé les fans de l’original pendant plus d’une décennie après que le premier film soit devenu le film le plus rentable de tous les temps lors de sa première sortie. Le film a perdu ce titre après Avengers : Fin de partie créée en 2019, dans laquelle Zoe a également joué. En tant que star de Avengers : guerre à l’infini, elle est la seule actrice à avoir joué dans trois des cinq films les plus rentables de tous les temps.

Avatar : la voie de l’eau est un film très attendu depuis près de cinq ans. Directeur James Cameron avait partagé qu’il prévoyait de sortir des suites de son film extrêmement populaire dès 2014, mais la production n’a commencé qu’en 2017, puis elle a été encore plus retardée en raison de la pandémie de COVID-19, mais les fans pourront voir la suite bientôt ! Avatar 2 sortira au cinéma le 16 décembre.