Voir les photos de sa bague – Hollywood Life

Les cloches de mariage sont en route ! Nick Viall a révélé qu’il avait proposé à sa petite amie de près de deux ans Nathalie Joie avec une série de jolies photos de fiançailles, que vous pouvez voir ici (via Instagram), le jeudi 12 janvier. Les photos montraient la paire dans des poses romantiques ainsi que la superbe nouvelle bague de fiançailles de Natalie. “Pour le reste de ma vie, c’est toi”, a-t-il légendé le message.

Pour les photos, Le célibataire alun, 42 ans, portait un costume classique, tandis que sa future femme était stupéfaite dans une robe argentée avec un motif doré dessus. Il lui a embrassé la main sur la première photo, et ils ont également eu beaucoup de photos où ils se sont embrassés, et des photos avec les mains de Natalie autour du cou de Nick, montrant sa magnifique bague en diamant de Brilliant Earth. La paire a également inclus une photo hilarante de Natalie montrant la bague tout en tirant la langue en plus d’une autre photo où elles semblaient rire ensemble.

Natalie a également partagé les clichés sur son histoire Instagram, avec une simple légende qui vient de dire “Forever baby” avec le lien vers la publication. Le couple a également reçu de nombreuses félicitations d’amis célèbres, comme Taylor Lautner, qui a commenté “Allons-y mon pote” sur le post.

Avant de poser la question, Nick a parlé de sa relation avec le technologue en chirurgie dans une interview exclusive avec HollywoodLa Vie en décembre. “Je pense que nous voyons notre relation comme ce genre d’organisme vivant que nous essayons de protéger et c’est toujours l’objectif”, a-t-il déclaré. “Ce que nous aimons dans notre relation, c’est que nous aimons nous considérer comme nos plus grandes pom-pom girls. Nous essayons toujours de protéger notre relation et savoir que nous avons cet objectif commun et qu’il n’est jamais compétitif ou combatif est quelque chose que nous apprécions vraiment.

Avant de sortir avec Natalie, Nick était fiancé à Vanessa Grimaldi, qu’il a choisi comme vainqueur de la saison 21 de Le célibataire, en 2017, mais ils se sont séparés la même année. Vanessa s’est depuis mariée avec Josh Wolfe en août 2021.

