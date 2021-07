Voir les photos de mariage des stars de « Voice »

Blake Shelton et Gwen Stefani, le couple musical qui a appris à se connaître en tant que juges du concours de chant de réalité « The Voice », s’est officiellement marié le 3 juillet.

Stefani a mis fin aux spéculations fiévreuses sur le mariage avec une publication Instagram du 5 juillet portant une robe et retournant un voile de mariage surmonté d’un nœud blanc. « Le 3 juillet 2021 », a écrit Stefani dans la légende avec un emoji en forme de cœur, marquant Shelton.

« The Today Show » a rapporté que la cérémonie a eu lieu dans le ranch de Shelton en Oklahoma, dans une chapelle que Shelton a construite pour Stefani sur la propriété. Il y avait 40 invités au mariage intime, avec l’hôte de « Today » et « Voice » Carson Daly servant de célébrant.

Stefani a publié une galerie de photos de mariage, dont une révélant sa robe Vera Wang alors qu’elle posait avec Shelton sous un ciel brillant avec le hashtag #married.

« Les rêves deviennent réalité », a écrit Stefani en légende.

Le message de la galerie présentait une photo du couple heureux qui partait dans une voiturette de golf festive alors que Stefani, portant des bottes de cow-boy blanches, semblait lancer son bouquet de fleurs. Une autre photo montrait les deux en train de s’embrasser devant un gâteau de mariage à plusieurs niveaux.

Stefani portait une robe blanche de lys sur mesure avec un décolleté plongeant et un dos découpé, selon un communiqué de la créatrice Vera Wang. La robe était portée avec un voile de la longueur d’une chapelle sur lequel figuraient les noms brodés à la main de « Gwen » et « Blake » ainsi que les noms des enfants de Stefani – Kingston, 15 ans, Zuma, 12 ans et Apollo, 7 ans. Les noms étaient flanqués par deux roses blanches au bas du voile.

Pour la réception, Stefani portait une mini-robe bustier en crêpe de soie italien Vera Wang blanc lys. La broderie de la robe était soulignée par une paire de tourtereaux cousus main symbolisant le couple. Les oiseaux étaient rejoints par trois oisillons représentant les enfants de Stefani.

TMZ a posté une vidéo de la première danse du couple sur « Your Eyes » de Peter Gabriel.

Stefani, 51 ans, a fait allusion au mariage sur Instagram avec une photo d’elle en train de boire un verre de vin et tenant un cadeau avec la légende » ELLE SE FAIT MARRIIIEEEEE «

Le couple s’est connecté sur le plateau de « The Voice » en 2015, lorsque tous deux étaient entraîneurs de l’émission de recherche de talents NBC de longue date. Le couple a formé une amitié rapide et s’est lié au cours de leurs divorces complexes et très médiatisés. L’année suivante, Shelton a déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, que la relation « m’a littéralement sauvé la vie ». Il a expliqué que Stefani et lui avaient d’abord lutté avec des problèmes de confiance, mais ils les ont transformés en source d’inspiration pour leur premier duo, « Go Ahead and Break My Heart ».

« Parfois, quand vous pensez que les choses ne pourraient pas être pires et que vous ne pouvez pas passer un autre jour, vous ne savez jamais ce qui se passe au coin de la rue qui peut vous sauver la vie – c’est littéralement ce qui s’est passé pour moi », a déclaré Shelton, 44 ans.

« Le fait que nous ayons pu être là les uns pour les autres et nous relier les uns aux autres de cette manière comme personne d’autre sur terre. … Il y a tellement de choses folles, d’avoir une épaule et quelqu’un qui peut être là pour vous, raconter et comprendre, cela m’a littéralement sauvé la vie.

Le couple s’est fiancé en octobre dernier (Stefani a ensuite expliqué qu’elle « n’avait aucune idée » que la proposition allait se réaliser) et a exprimé son intérêt pour un mariage à l’été 2021 après avoir initialement suspendu la planification en raison de la pandémie de COVID-19.

« J’ai entendu un OUI » :Blake Shelton et Gwen Stefani se fiancent

Shelton a plaisanté le mois dernier à USA TODAY en disant que s’il ne tenait qu’à lui, ils auraient un mariage à la campagne. « Si je choisissais notre repas, ce serait littéralement tout frit », a-t-il déclaré. « Des frites, des filets de poulet, vous savez, tout ça. Je pense qu’elle sait que ce serait un mariage sans classe si j’avais le contrôle.

Shelton était auparavant marié à la chanteuse country Miranda Lambert et Kaynette Williams. Stefani partage ses trois enfants avec son ex-mari Gavin Rossdale, avec qui elle s’est officiellement séparée en 2016.

Dans une interview de 2017 sur « Today » de NBC, Shelton a reconnu que de nombreux fans étaient perplexes lorsqu’ils sont devenus un couple.

« Pour la défense des gens, je pense qu’il est si difficile pour les gens de comprendre pourquoi Gwen voudrait être avec moi », a-t-il déclaré. « Je ne les blâme pas. »

Shelton a déclaré dans une interview de juillet 2020 sur « Aujourd’hui » qu’il travaillait dur pour être un modèle positif pour les trois garçons de Stefani.

Au cours de l’interview, Kotb a interrogé Shelton sur la publication Instagram de Stefani de la fête des pères, dans laquelle elle a remercié Shelton de « m’avoir aidé à élever ces garçons !! »

« C’est un moment effrayant pour moi, parce que c’est une chose pour moi d’être avec les enfants tout le temps et d’être leur copain », a déclaré Shelton. « Mais après un certain temps, vous devez considérer qu’ils commencent à écouter ce que vous dites, et cela implique beaucoup de responsabilités, ce qui est nouveau pour moi. »

Suite:Blake Shelton et Gwen Stefani espèrent se marier cet été après le report des plans de COVID

Contributeurs : Bryan Alexander, Charles Trepany, Gary Dinges et Cindy Watts