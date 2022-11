Voir les photos de la petite-fille de Joe Biden – Hollywood Life

Voir la galerie







Naomi Biden était magnifique dans sa robe de mariée lorsqu’elle est arrivée à son mariage le samedi 19 novembre. Joe Biden et Première Dame Celui de Jill Biden la petite-fille aînée a un sens de la mode incroyable, et cela s’est montré le jour de son mariage, alors qu’elle se préparait à échanger ses vœux avec Pierre Neal. Elle a opté pour un corsage en dentelle sur un body à manches longues à épaules dénudées, complété par une superbe jupe en tulle. Elle a gardé ses cheveux en chignon et accessoirisé avec un voile.

Plus à propos Joe Biden

Naomi, 28 ans, et Peter, 25 ans, se sont fiancés en septembre 2021. Elle a annoncé que le couple était fiancé dans une publication Instagram, montrant sa bague. Elle a également annoncé que le couple célébrerait son mariage à la Maison Blanche en avril tweeter. “Peter et moi sommes infiniment reconnaissants à ma Nana et Pop pour l’opportunité de célébrer notre mariage à la Maison Blanche. Nous avons hâte de rendre officiel notre engagement les uns envers les autres et pour ce qui nous attend », a-t-elle écrit.

Bien qu’une grande partie de leur mariage ait été gardée secrète avant que le couple n’échange ses vœux, l’excellent goût de Naomi en matière de mode a été bien documenté. Même si le créateur de sa robe n’a pas été annoncé auparavant, la petite-fille du président a fait un stage chez Tom Ford, et il a été rapporté qu’elle est fan de Christian Siriano, Veronica Beard et Valentino, selon Le New York Times.

Outre sa superbe robe de mariée, Naomi a montré beaucoup de beaux looks dans la perspective de son mariage avec Peter. L’avocate a célébré sa douche nuptiale en août et elle portait une robe blanche simple et chic et un bandeau à fleurs. “Chanceuse d’aimer et d’être aimée par ces dames”, a-t-elle écrit dans un post Instagram. Avant qu’elle et Peter ne célèbrent leur mariage, le fiancé de Naomi a partagé une photo d’eux lorsqu’ils ont obtenu leur licence de mariage. Le couple avait l’air un peu plus décontracté mais toujours élégant. Peter a porté des baskets Nike avec un costume, tandis que Naomi portait un chemisier blanc et un jean noir. “Je dois gagner de l’argent pour obtenir la licence de mariage”, a écrit Peter dans la légende Instagram.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Outre les looks de mariage, Naomi a toujours de superbes tenues, parfaites pour l’occasion, comme lorsqu’elle portait une robe noire lors d’un événement en décembre, où elle a posé devant le sceau présidentiel. Elle a également emprunté sa sœur cadette Chez Maisy Robe Rodarte de l’investiture de leur grand-père, lorsque le couple a assisté à un mariage ensemble à l’été 2021.

Le mariage de Naomi avec Peter est une occasion très rare pour la Maison Blanche. Au cours de l’histoire, seuls 18 mariages ont eu lieu à la résidence présidentielle, avant la petite-fille de Biden. Le premier mariage signalé a eu lieu en 1812, et le mariage le plus récent était pour l’ancien photographe de la Maison Blanche Pete Souza et sa femme Patti Bail en 2013, selon Histoire de la Maison Blanche.