Voir les photos de la bague en diamant – Hollywood Life

Sensations champêtres Cole Swindell est sur le point de devenir mari ! Le musicien, 39 ans, a proposé à sa petite amie Courtney Petit, 24, le dimanche 7 mai à Nashville, par PERSONNES. Sur des photos partagées avec le point de vente, que vous pouvez également voir via Instagram, Cole s’est gentiment mis à genoux dans un champ rural romantique et a demandé sa main. Le crooner country portait une casquette noire et une chemise et un pantalon assortis, tandis que le propriétaire de Little Sisters Boutique portait une jolie mini-robe blanche à manches courtes pour le grand moment. Sur une autre photo, Cole et Courtney se sont plissés pour un doux baiser, et sur une autre, il l’a embrassée sur la joue pendant qu’elle lui tendait la main gauche pour montrer le superbe nouveau diamant scintillant – une boule classique de forme ovale. Dans le dernier plan, ils ont levé les bras avec une bouteille de champagne ouverte pour célébrer le moment.

« Il est difficile de dire à quel point je suis heureux », a déclaré Cole au point de vente. « J’ai l’impression d’avoir beaucoup de chance d’être là où j’en suis dans ma carrière, mais j’ai l’impression d’avoir raté beaucoup de moments réels. Je suis juste content d’avoir quelqu’un avec qui partager tout. Elle me rend meilleur et je suis le plus heureux que j’aie jamais été dans tous les aspects de ma vie.

Il a également révélé qu’il avait parlé au père de Courtney pour obtenir sa bénédiction à l’avance. « C’est probablement le plus nerveux que j’aie jamais ressenti parce que c’est un si grand homme », a-t-il expliqué. « J’ai hâte de faire partie de sa famille. Elle vient d’un bon groupe, et c’est ce qui a rendu cela si éprouvant pour les nerfs. Je ne peux pas imaginer être père d’une fille et avoir cette conversation.

Avec cela à l’écart, il a ensuite décidé d’un emplacement – ​​et a opté pour une option extrêmement romantique – la ferme près de Nashville qui a également servi de lieu pour leur premier rendez-vous. Cole s’est également rendu sur Instagram pour partager sa joie avec ses 1,5 million d’abonnés sur la plateforme. « Je ne pouvais toujours pas te dire tout ce que j’ai dit sur un genou », a-t-il légendé les photos. « Tout ce que je sais, c’est qu’elle a dit » OUI « ! 💍 Nous sommes tellement excités !

Cole passe une grosse année dans l’ensemble. Il a été nominé pour la vidéo masculine de l’année pour « She Had Me At Heads Carolina » aux CMT Music Awards 2023 et se prépare actuellement à se produire aux ACM Awards le jeudi 11 mai.

