Voir les photos avant et après – Hollywood Life

Crédit d’image : Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA/SplashNews.com

Camila Cabello essaie quelque chose de nouveau ! Dans de nouvelles photos publiées sur Instagram le 14 mai, la chanteuse de « Bad Things », 26 ans, a bercé une couleur de cheveux beaucoup plus foncée avec une frange hirsute et sexy. Dans plusieurs selfies que vous pouvez voir ci-dessous, elle a également montré une chemise jaune découpée sur la peau sur un haut de bikini à cordes rouges et un short coupé, avec le relooking des cheveux. Elle portait un eye-liner ailé dramatique pour accentuer les cheveux beaucoup plus foncés et a tiré ses cheveux dans un chignon décontracté et décontracté. Alors que la hitmaker a sous-titré son carrousel de photos avec un simple emoji au cœur noir, son coiffeur Nikki Lee a choisi de donner un peu plus d’informations lors du partage de photos du nouveau « faire » de Camila. « Retro Brunette 🖤 dark & ​​sexy for summer 2023 », a-t-elle légendé deux des selfies de Camila dans un repost.

Dans une photo précédente ci-dessous, que vous pouvez voir ci-dessous, Camila a bercé un look brune plus claire avec des reflets châtains. Sa coupe de cheveux précédente était sans frange, et elle la séparait au milieu avec des couches légères et la portait souvent droite. Ce n’est pas une grande surprise qu’elle ait opté pour un nouveau look dramatique et sexy – dans une interview de 2017 avec Vogue ados, la pop star a révélé qu’elle était toujours partante pour un nouveau look, selon le moment. «Je me couperais certainement les cheveux! Je pensais le couper pour cette tournée, mais je l’utilise tellement pour la performance – le fouetter – que je ne sais pas si je le couperais maintenant », a-t-elle déclaré au magazine. « Mais je veux vraiment le couper. »

Beaucoup des 67,1 millions d’abonnés du chanteur sur la plateforme se sont précipités vers la section des commentaires pour s’occuper du nouveau look époustouflant. « Jenna Ortega? » a plaisanté un fan, notant une ressemblance avec le Mercredi actrice, tandis qu’une autre a écrit: « Quelle belle brune. » « Parfait », a remarqué un troisième.

Le nouveau look de Camila survient au milieu d’intenses spéculations sur sa vie amoureuse – elle a récemment été vue en train de profiter d’un PDA à Los Angeles et à Coachella avec son ex Shawn Mendes après leur rupture en 2021.

