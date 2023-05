Voir les photos avant et après – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Dee Cercone/Everett Collection

Janvier Jones, 45 ans, a lancé vendredi une toute nouvelle coupe de cheveux courte sur Instagram. La magnifique actrice a partagé une photo de près du style lutin et a ajouté deux émojis en ciseaux dans la légende. Elle portait un pull à col de couleur crème et haussa les sourcils, dégageant une expression surprise, sur l’instantané.

Étant donné que la nouvelle coupe est assez différente de sa précédente longueur d’épaule, elle a suscité de nombreux commentaires de la part de ses fans. Beaucoup étaient des compliments tandis que d’autres demandaient à la belle pourquoi elle avait décidé de se couper les cheveux. « Super mignon! » un fan a écrit, tandis qu’un autre a partagé, « vous pouvez tout faire. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





January est connue pour avoir souvent partagé différents styles et longueurs de cheveux au fil des ans, il n’est donc pas trop surprenant qu’elle ait décidé de devenir super courte cette fois. Ses cheveux blonds ont été raides ou bouclés, selon son humeur, et elle a également montré des cheveux très longs à certains moments. Elle a également affiché différentes couleurs, y compris un rose clair frais.

Quand January n’attire pas l’attention sur ses cheveux, elle le fait sur ses tenues et ses maillots de bain. Il y a quelques semaines à peine, elle a fait la une des journaux pour avoir porté un bikini blanc festonné, dans un message qu’elle a partagé. Il comprenait une vidéo dans laquelle elle dansait, balançant ses hanches d’un côté à l’autre, tout en portant le deux pièces accrocheur.

En avril, elle a également partagé une photo sexy d’elle-même portant un haut rouge à manches courtes avec une fermeture éclair noire qui était zippée presque jusqu’en bas, révélant beaucoup de peau. Elle l’a associé à un jean noir ajusté et avait les cheveux détachés alors qu’elle regardait sérieusement la caméra. La talentueuse star a ajouté une blague dans la légende du message.

Plus à propos Janvier Jones

« Votre nouveau @laclippers arbitre, brb doit aller chercher mon sifflet », a-t-elle écrit. Comme sa dernière photo, elle a reçu beaucoup de réponses et la plupart des gens ont adoré le look. « Oh mon Dieu! Que c’est beau! » un fan s’est exclamé, tandis qu’un autre a partagé simplement mais efficacement, « Wow! »

Lien connexe En rapport: Jamie Foxx, Madonna et d’autres stars impliquant leurs enfants dans les manifestations de George Floyd

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.