Voir les moins chers à la douzaine de distribution, hier et aujourd’hui

Après sa performance en petits groupes Intensifier et Moins cher à la douzaine en tant que Sarah passionnée de sport, et son rôle récurrent dans La vie de suite de Zack & Cody, Stoner a joué le rôle de la productrice et danseuse en herbe Caitlyn Gellar dans le film original à succès de Disney Channel Camp Rock et sa suite.

En plus de revenir pour deux Intensifier films de suivi, Stoner a également exprimé des personnages de la franchise de jeux vidéo Kingdom Heart pendant près d’une décennie, ainsi qu’Isabella dans la série animée à succès de Disney. Phineas et Ferb.

L’homme de 27 ans a écrit un essai pour Vogue adolescent en 2018, s’ouvrant sur sa sexualité et son expérience de tomber amoureux d’une femme – son professeur de danse. Stoner a également sorti un single, « When It’s Right », inspiré par la relation.

Elle a dit à E! Les nouvelles peu de temps après que sortir était « un peu effrayant » mais le risque en valait la peine. Elle a dit: « Ce qui compte le plus, c’est que c’est un moment vraiment excitant et frais pour moi de me sentir plus que jamais. »

En 2019, Stoner a fait ses débuts avec sa tête rasée dans son clip vidéo « Stripped Bare », puis a parlé de ses précédents problèmes de santé mentale et de la résolution d’un trouble alimentaire.

« Se raser la tête est un acte de santé mentale et de confiance, pas d’autodestruction », a-t-elle déclaré. Gens. « Je ne peux pas vous dire combien de croyances, d’opinions et d’insécurités sont tombées au sol avec chaque touffe de cheveux, et je les laisse là. »

Plus tard la même année, elle a fait la une des journaux pour avoir volé la vedette aux MTV Video Music Awards lorsqu’elle a fait équipe avec Missy Elliott pour une performance épique de « Work It », 17 ans après avoir joué dans le clip de la chanson à succès.