As Good American co-fondateur Emma Grede parfaitement mis dans un commentaire, « Shook juste en regardant ça !! »

Qu’est-ce que c’est, demandez-vous? Emma réagissait à ce qui pouvait être l’une des farces les plus épiques des Kardashian – et c’était en fait assez simple. Eh bien, à part le fait que les six femmes occupées de la famille devaient être dans la même pièce pour que cela fonctionne.

Le mercredi 2 décembre Khloe kardashian a posté un montage vidéo sur Instagram, révélant quelle matriarche Kris Jenner et ses filles avaient été à la hauteur. Utilisation de FaceTime, Kris, Khloe, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kylie Jenner et Kendall Jenner réunis dans une pièce ensemble et assis devant la caméra en tant que groupe alors qu’ils font face à des célébrités comme Tristan Thompson, Travis Scott, Justin Bieber, Hailey Bieber et Addison Rae.

À en juger par leurs réactions, personne n’a répondu au téléphone en s’attendant à la vue intimidante des dames toutes ensemble à la fois. « Oh hé, » dit Tristan avant de se rendre compte de tous ceux qui étaient à l’appel. « Qu’est-ce que c’est? »