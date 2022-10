Voir les hommages – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ABC

Willie Spence était aimé des fans, ainsi que de ceux qui le connaissaient personnellement. Ceux qui ont concouru aux côtés de Willie dans la saison 19 de Idole américaine sont dévastés par la perte du puissant chanteur, qui serait mort dans un accident de voiture le 11 octobre. Après l’annonce de la mort de Willie, les hommages de ses collègues Idole les concurrents ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux, alors que ceux qui connaissaient Willie pleuraient sa perte tragique.

Casey Bishopqui est arrivé quatrième lors de la saison de Willie Idole, a été parmi les premiers à publier un article sur le décès tragique de Willie. “Je ne peux même pas comprendre cela en ce moment”, a-t-elle écrit. « Une si belle âme brillante, son énergie était si contagieuse. Repose en paix, Willie, tu es tellement aimé. Chasseur Metts, qui était un autre finaliste du top 10, a écrit sur sa propre histoire IG, “Je suis incrédule. L’une des plus belles âmes que j’ai jamais rencontrées. La vie est si précieuse. Repose en paix mon frère.”

Cassandre Coleman a également été dévasté par le décès de Willie. “Je ne peux même pas comprendre cela en ce moment”, a-t-elle écrit sur Instagram. “Mon cœur est absolument brisé. “Il n’y a pas de mots. Veuillez prier pour la famille de Willie et leurs cœurs en deuil. Je ne peux même pas imaginer la douleur qu’ils doivent ressentir. Un tel talent incroyable et époustouflant injustement retiré de ce monde. La vie est si fragile.

Willie est décédé après avoir été blessé dans un accident de voiture dans le Tennessee. Il a publié une vidéo Instagram de lui-même en train de chanter sur le siège avant de sa voiture quelques heures seulement avant que la nouvelle de sa mort ne soit rendue publique. Willie a séduit les fans avec sa voix de son premier Idole audition pendant la saison 19, et il est devenu le finaliste de la saison. Chanteur country Chayce Beckham a reçu plus de votes que Willie lors de la finale et a été déclaré vainqueur.

Willie avait tellement de choses à attendre avant sa mort, y compris un prochain spectacle à Londres le 12 novembre. Il a confirmé le spectacle avec enthousiasme fin septembre après avoir taquiné une annonce passionnante dans les jours précédant la grande révélation. Bien que Willie n’ait pas atteint la célébrité après son passage Idole, il a continué à publier des vidéos de sa musique pour les fans et comptait près de 500 000 abonnés sur Instagram au moment de sa mort. Willie n’avait que 23 ans.

Pendant son temps sur Idole américaine, Willie a interprété des chansons comme “Diamonds”, “All Of Me” et plus encore. Il a également eu la chance de chanter avec d’autres Idole étoile, Katharine McPhee, sur le spectacle. Katharine a également pleuré Willie sur son histoire Instagram après avoir appris sa mort. “J’ai reçu des nouvelles très tragiques ce soir”, a-t-elle écrit, accompagnée d’une vidéo d’eux ensemble dans l’émission. “Sweet Willie Pence est décédé dans un accident de voiture. Seulement 23 ans. La vie est si injuste et rien n’est promis. Dieu accorde la paix à ton âme Willie. Ce fut un plaisir de chanter avec vous et de vous connaître. Elle a également inclus plusieurs émojis au cœur brisé avec son message pour le défunt chanteur.

Bien que la mort de Willie se soit produite dans le Tennessee, la nouvelle a d’abord été confirmée par le journal de sa ville natale du comté de Douglas, en Géorgie. Le journal a partagé la nouvelle sur Facebook, écrivant: «DouglasNow a appris que Douglas natif et Idole américaine Le finaliste de la saison 19, Willie Spence, 23 ans, est décédé des suites de blessures subies dans un accident de voiture au Tennessee. Nous n’avons pas plus de détails pour le moment. Nous adressons nos condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Willie. Il était un talent extraordinaire et un rayon de lumière pour des millions de personnes à travers le monde. Il va nous manquer.”