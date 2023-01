Voir les hommages – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/BEI/Shutterstock

Lisa Marie Presley est pleurée par Hollywood après sa mort à seulement 54 ans. La fille unique de la légende décédée Elvis Presley et son ex-femme Priscille Presley, 77 ans, a été hospitalisée après avoir fait un «arrêt cardiaque complet» à son Calabasas selon les rapports, et est décédée plus tard dans un hôpital de Los Angeles où sa famille était présente. Sa mort a été confirmée par sa mère le 12 janvier.

“C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissé”, a confirmé Priscilla dans un communiqué à PA. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire”, a-t-elle également déclaré.

Voir les hommages de stars comme Léa Rémini et LeAnn Rimes et bien d’autres ci-dessous.

Léa Rémini

Leah Remini – qui est une ancienne scientologue comme Lisa Marie – est « navrée » par la perte de son amie. “J’ai le cœur brisé par le décès de Lisa Marie Presley. Lisa n’a pas eu une vie facile, comme certains pourraient le penser », a-t-elle écrit via Twitter. « Puisse-t-elle être en paix, se reposer avec son fils et son père maintenant. Sa maman Priscilla et ses trois filles, Riley, Finleyet harpistesont dans mes prières », a-t-elle écrit.

J’ai le cœur brisé par le décès de Lisa Marie Presley. Lisa n’a pas eu la vie facile, comme certains pourraient le penser. Puisse-t-elle être en paix, se reposer avec son fils et son père maintenant. Sa mère Priscilla et ses trois filles, Riley, Finley et Harper, sont dans mes prières. pic.twitter.com/7Sb0DFjbZH — Léa Remini (@LeahRemini) 13 janvier 2023

LeAnn Rimes

LeAnn Rimes a pleuré son collègue musicien via Twitter. “Lisa Marie Presley… Comme c’est déchirant. J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. mon cœur va à sa famille. trop de chagrin en quelques années. #riplisamarie #LisaMariePresley », a-t-elle écrit.

lisa marie presley… comme c’est déchirant. J’espère qu’elle est en paix dans les bras de son père. mon cœur va à sa famille. trop de chagrin en quelques années. #riplisamarie #LisaMariePresley – leann rimes cibrian (@leannrimes) 13 janvier 2023

Bret Michaels

Rock star Bret Michaels rendu hommage à Lisa Marie. “Mes pensées et mes condoléances les plus profondes vont à la famille / aux amis pour la perte de @LisaPresley #LisaMariePresley”, a-t-il partagé sur Twitter.

Mes plus sincères pensées et condoléances vont à la famille/amis pour la perte de @LisaPresley. #LisaMariePresley — Bret Michaels (@bretmichaels) 13 janvier 2023

Octavia Spencer

Gagnant des Oscars Octavia Spencer lui a envoyé ses condoléances via Twitter. “Tellement triste que nous ayons perdu une autre étoile brillante en Lisa Marie Presley. Mes condoléances à ses proches et à la multitude de fans”, a tweeté l’actrice.

Tellement triste que nous ayons perdu une autre étoile brillante en Lisa Marie Presley. Mes condoléances à ses proches et à la multitude de fans. – octavia spencer (@octaviaspencer) 13 janvier 2023

T. J. Jackson

Michael Jacksonle neveu de T. J. Jackson, 44 ans, s’est souvenu de son ancienne tante Lisa Marie avec un doux message. « Absolument déchirant d’entendre parler de Lisa Marie… Elle a toujours été si gentille mes frères et moi », le fils de Tito Jackson posté.

Absolument déchirant d’entendre parler de Lisa Marie. 💔 Elle a toujours été si douce mes frères et moi. 🙏🏾🤍🕊️ – TJ Jackson (@tjjackson) 13 janvier 2023

