Voir les hommages de Radcliffe et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett

L’histoire raconte que pour le créateur de Harry Potter JK Rowlingil n’y avait personne de mieux placé pour représenter le garde-chasse et le gardien des clés et des terres de Poudlard que Robbie Coltrane et qu’il était son premier choix pour jouer Hagrid depuis le début. Le reste, disent-ils, appartient à l’histoire, alors que l’acteur vétéran d’origine écossaise jouera le copain de Harry Potter dans les 8 films de la franchise emblématique. Malheureusement, Robbie est décédé le 14 octobre 2022, comme l’a confirmé Journaliste hollywoodien, après une longue bataille avec une maladie non révélée.

Les fans du monde entier se souviendront le mieux de lui dans le rôle emblématique, et c’est quelque chose dont Robbie a admis qu’il était le plus fier dans le spécial du 20e anniversaire de Harry Potter. “L’héritage de ces films est que la génération de mes enfants les montrera à leurs enfants”, a-t-il déclaré les larmes aux yeux. «Donc, vous pourriez les regarder dans 50 ans, facile. Je ne serai pas là, malheureusement… Mais Hagrid le sera. Dans la spéciale, il était clair à quel point il s’était rapproché du casting des films. Il a partagé un moment privilégié notamment avec Emma Watson, qui jouait Hermione, alors qu’ils réfléchissaient à son enfance à l’écran. Elle a également déploré que l’acteur bien-aimé soit sur le point de causer plus de “méfaits” que n’importe lequel des enfants acteurs, avec Rupert Grint carillonnant qu’il était “un tel enfant.”

Après l’annonce de son décès, de nombreuses co-stars de Robbie’s Potter n’ont pas tardé à rendre hommage à leur ami qu’elles aimaient tant, tout comme beaucoup l’avaient fait lorsque d’autres icônes de Potter sont décédées récemment.

Daniel Radcliffe

Dans l’histoire de Harry Potter, Hagrid est la première personne à dire au jeune garçon de Privet Drive qu’il est un sorcier. Il est peut-être alors logique que l’une des premières stars à honorer Robbie soit l’homme derrière le garçon qui a survécu, Daniel Radcliffe. “Robbie était l’une des personnes les plus drôles que j’ai rencontrées et nous faisait constamment rire quand nous étions enfants sur le plateau”, lit-on dans sa déclaration, via Variété. “J’ai de très bons souvenirs de lui gardant le moral sur ‘Prisonnier d’Azkaban’, quand nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la hutte de Hagrid et qu’il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceuse d’avoir pu le rencontrer et de travailler avec lui et très triste qu’il soit décédé. C’était un acteur incroyable et un homme adorable.

JK Rowling

Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie. Il était un talent incroyable, un complet, et j’ai eu plus de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants. pic.twitter.com/tzpln8hD9z – JK Rowling (@jk_rowling) 14 octobre 2022

L’auteur des livres Harry Potter l’a prise Twitter peu de temps après avoir appris la nouvelle pour rendre hommage à l’homme qui a donné vie à l’un de ses personnages les plus aimés sur grand écran. Partager a partagé une photo intime et inédite d’eux ensemble lors d’une soirée élégante, habillés de leur mieux. “Je ne connaîtrai plus jamais quelqu’un comme Robbie”, a-t-elle écrit dans la légende. “Il était un talent incroyable, un complet, et j’ai eu plus de chance de le connaître, de travailler avec lui et de rire avec lui. J’envoie mon amour et mes plus sincères condoléances à sa famille, surtout à ses enfants.

Matthieu Lewis

Robby. Bobser. Il m’a appelé Space Boy. Nous avons partagé un amour de la frontière finale. Il s’en foutait et ça te faisait toujours sourire. Un géant, à plus d’un titre. Nous avons eu quelques fois x — 🇺🇦Matthew Lewis🇺🇦 (@Mattdavelewis) 14 octobre 2022

Jouant son compatriote Gryffondor Neville Londubat, Matthew Lewis a passé beaucoup de temps aux côtés de Robbie, en particulier dans les deux premiers films. L’acteur a repensé aux moments qu’il a passés avec son ami “géant” sur Twitter, en disant: “Il m’a appelé Space Boy. Nous avons partagé un amour de la frontière finale. Il s’en foutait et ça te faisait toujours sourire. Un géant, à plus d’un titre. Nous avons eu des moments.

Oliver et James Phelps

Les conversations aléatoires sur tous les sujets sous le soleil vont me manquer. Et je n’oublierai jamais qu’en septembre 2000, Robbie Coltrane est venu vers un moi de 14 ans très nerveux lors de mon premier jour sur un plateau de cinéma et a dit “Profitez-en, vous ça va être génial”. Merci pour ça x – James Phelps (@James_Phelps) 14 octobre 2022

Du jour 1 au film 1, James Phelps jouait la moitié des jumeaux farceurs Weasley. En tant que Fred, James a pu passer beaucoup de temps avec Robbie, en particulier dans les deux premiers films. Dans son hommage à son Twitter page, non seulement pour partager son amour pour l’acteur, mais pour se souvenir du sage conseil qu’il lui a donné le jour où ils ont commencé à tourner le premier film Harry Potter. “Les discussions aléatoires sur tous les sujets sous le soleil vont me manquer”, a écrit James. “Et je n’oublierai jamais qu’en septembre 2000, Robbie Coltrane est venu vers un moi de 14 ans très nerveux lors de mon premier jour sur un plateau de cinéma et lui a dit” Profitez-en, vous serez formidable “. Merci pour ça.”

Novembre 2001 – Leicester Square, Londres. “Faites tremper ça dans les gars, c’est comme une Rolls-Royce pour votre première voiture” ! Robbie Coleraine quand il était à côté de moi sur le tapis rouge de la première première de HP. Au fil des ans, nous avons eu d’excellentes discussions sur l’histoire et les voyages. Repose en paix Robbie x —Oliver Phelps (@OliverPhelps) 14 octobre 2022

Peu de temps après, le frère de James, Oliver, qui jouait George Weasley, a publié son propre hommage à Robbie, espérant que son ami et mentor reposerait en paix.

David Thewlis

David Thewlis qui a incarné Remus Lupin dans les films Harry Potter, s’est rapidement souvenu de son ami pour toute la joie qu’il a apportée au tournage des films. Sur son Instagram, il a publié un hommage affectueux à son collègue membre de l’Ordre du Phénix. “Le rire le plus riche, le plus puissant et le plus espiègle sur le plateau était entièrement la faute du grand Robbie. Tu es aimé pour toujours, cher homme, et tu nous manqueras beaucoup.

Stephen Fry

J’ai rencontré Robbie Coltrane pour la première fois il y a presque exactement 40 ans. J’étais émerveillé/effrayé/amouré en même temps. Une telle profondeur, puissance et talent : assez drôle pour provoquer des hoquets et des klaxons impuissants alors que nous faisions notre première émission télévisée, « Alfresco ». Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer – Stephen Fry (@stephenfry) 14 octobre 2022

Bien que l’acteur anglais n’ait jamais été dans les films Harry Potter, Stephen Fry est l’un des rares à pouvoir dire qu’il a “joué” Hagrid aux côtés de Robbie. Stephen a raconté les éditions britanniques des livres audio Harry Potter et a également raconté trois épisodes des jeux vidéo Harry Potter. Peu de temps après l’annonce de la mort de Robbie, Stephen a repris son Twitter pour célébrer son ami qui a partagé la vedette dans l’émission Alfesco.