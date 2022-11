Voir les fenêtres de vacances à New York

L’esquisse initiale commence en février, le début d’un processus de neuf mois qui implique environ 100 personnes et nécessite 10 000 heures, a déclaré M. Hoey. Cette année, l’équipe a décidé d’un thème de “la magie en devenir”, comprenant sept éléments d’art et d’artisanat – couture, artisanat du métal, mosaïque, papier mâché, sculpture en papier, scrapbooking et artisanat du bois – chacun associé à un designer, parmi eux Marc Jacobs, Noir Kei Ninomiya et Libertine.

Dans la vitrine en mosaïque, un zèbre scintillant à rayures vertes, une girafe à taches rouges, un gorille et un ours polaire côtoient un as de pique à jouer aux cartes et un mannequin vêtu d’une robe argentée scintillante signée Aliétte. La fenêtre de scrapbooking est une vue à vol d’oiseau d’Alice au pays des merveilles d’un mannequin portant un haut-de-forme noir, un costume rayé et des talons Mary Jane rouges, entouré de centaines de projets de scrapbooking – avec une porte sur le sol.

“Le but de tout cela est d’induire un délire esthétique”, a déclaré M. Hoey. “Vous devrez peut-être revenir deux ou trois fois pour saisir tous les détails.”