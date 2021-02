En parlant de Bobby et Jonathan, ils ont également partagé des hommages réconfortants sur Instagram. À côté d’un portrait officiel de la distribution, Bobby, le spécialiste du salon sur tout ce qui concerne le design d’intérieur, a écrit, « Pouvez-vous croire?! Il y a 3 ans aujourd’hui, @queereye a fait ses débuts sur @netflix et nos vies ne seront plus jamais les mêmes. J’adore ces humains sur la lune et en arrière et je vous aime tous ».

Bien sûr, à la manière typique de JVN, l’expert du toilettage a téléchargé une photo féroce d’eux-mêmes faisant le grand écart. Ils ont écrit: « Joyeux anniversaire des 3 ans @queereye Merci merci merci. »

Nous nous attendons à ce que cette célébration en ligne réjouisse les fans, qui attendent avec impatience des nouvelles concernant la sixième saison de l’émission, qui a été mise en pause au milieu de la pandémie de coronavirus.

Donc, si vous en voulez plus Œil queer contenu, faites défiler les moments des meilleurs amis des Fab Five ci-dessous.