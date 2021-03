Voir les enfants de Mark Ruffalo écraser adorablement son discours des Golden Globes 2021

Je sais que cela est vrai … Mark Ruffalo a remporté le Golden Globe!

L’acteur a accepté son trophée du meilleur acteur dans une série limitée ou un téléfilm aux Golden Globes 2021 le dimanche 28 février. Il a pratiquement prononcé un discours passionné sur l’environnementalisme, mais ce sont peut-être ses enfants qui ont volé la vedette.

Bien que Mark ait trois enfants, il semble que ce soit ses deux aînés de 19 ans. Enthousiaste et 15 ans Bella, qui est immédiatement entré dans le cadre pour féliciter leur père.

Après l’appel du nom de Mark, Keen est apparu avec enthousiasme à l’écran, agitant et (littéralement) sautant de joie. Mark a ensuite embrassé sa femme Ensoleillé sur la joue, alors que sa fille accourut pour le serrer dans ses bras.

Pendant que la star prononçait son discours, Keen passa son bras autour de sa sœur et ils sourirent pendant le grand moment de leur père. Mark les a criés devant la caméra, disant qu’il voulait « remercier ma famille, qui m’a laissé partir et ramener ces fous à la maison et ils doivent vivre avec toutes ces années. Merci les gars. »