La veille de Noël et la saison des vacances en général sont très différentes pour la famille Kardashian-Jenner cette année, mais Khloe kardashian semble célébrer de la manière la plus parfaite possible.

le L’incroyable famille Kardashian étoile a pris à Instagram le jeudi 24 décembre avec une série de photos d’elle et Tristan Thompsonadorable fille de 2 ans Vrai Thompson. Alors que le couple se préparerait normalement pour la fête annuelle du réveillon de Noël de la célèbre famille – où ils ont été stupéfaits par des ensembles assortis deux années de suite – la fête de cette année a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Alors au lieu de se préparer pour une soirée de fête, le duo mère-fille passe du temps (festif!) De qualité ensemble. Les doux clichés montrent une Khloe masquée et un vrai smiley en train de décorer des biscuits et de jouer avec des personnes en pain d’épice grandeur nature.

« Joyeux Noël !!!! » le fondateur de Good American a légendé la galerie de photos. « Moments with my True !! Le plus doux !! Créations maison en pain d’épice et plein de bonbons! »