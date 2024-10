Voir les dernières mises à jour, les modèles spaghetti, les impacts possibles

Voici le dernier mise à jour sur l’ouragan Oscar.

Oscar est considéré comme une tempête de catégorie 1 en raison de la vitesse soutenue de son vent. À partir de l’avis du National Hurricane Center à 5 heures du matin HAE, un mouvement vers l’ouest-sud-ouest ou vers l’ouest à une vitesse d’avancement plus lente est attendu cette nuit, suivi d’un virage vers le nord-ouest et le nord lundi et mardi.

Cône d’incertitude: Voir le dernier graphique du NHC

Images satellites: Voir la dernière image satellite de la NOAA pour une image plus claire de la taille de la tempête.

Selon les données du réseau USA TODAY, le centre de la tempête était situé à 830 milles au sud-est de Jacksonville à 5 heures du matin HAE.

Le dernier avis du NHC indique qu’Oscar se déplace vers l’ouest à près de 19 km/h.

Selon la trajectoire prévue, le centre d’Oscar traversera Great Inagua ce matin, touchera terre le long de la côte nord-est de Cuba plus tard dans l’après-midi ou dans la soirée, puis traversera l’est de Cuba cette nuit et lundi.

Oscar accélérera ensuite vers le nord-est à travers le centre des Bahamas mardi. Les vents maximums soutenus sont estimés à près de 80 mph avec des rafales plus fortes.

Impacts attendus de l’ouragan Oscar

L’avis met en garde contre les dangers suivants :

VENT : Les conditions d’ouragan se poursuivront dans certaines parties de la zone d’alerte dans le sud-est des Bahamas, en particulier sur l’île Great Inagua, jusqu’à ce matin. Des conditions d’ouragan sont attendues dans la zone d’alerte à Cuba en fin d’après-midi et dans la soirée. Des conditions de tempête tropicale sont attendues dans la zone d’avertissement et possibles dans la zone de surveillance de Cuba cet après-midi jusqu’à lundi. Les conditions de tempête tropicale diminueront ce matin sur les îles Turques et Caïques.

PRÉCIPITATIONS: Jusqu’à mardi, des quantités de pluie de 5 à 10 pouces avec des quantités isolées de 15 pouces sont attendues dans l’est de Cuba. Dans le sud-est des Bahamas, 2 à 4 pouces sont attendus, avec des quantités isolées d’environ 6 pouces. Pour une représentation complète des précipitations prévues associées à l’ouragan Oscar, veuillez consulter le graphique des précipitations totales des tempêtes du National Weather Service, disponible sur hurricanes.gov/graphics_at1. shtml?rainqpf .

ONDE DE TEMPÊTE: Une onde de tempête dangereuse devrait produire d’importantes inondations côtières sur l’île de Great Inagua, dans le sud-est des Bahamas, où les niveaux d’eau devraient se situer entre 2 et 4 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux. Des niveaux d’eau de 1 à 3 pieds au-dessus des niveaux de marée normaux sont attendus le long de la côte nord de Cuba dans les zones de vents terrestres. Près des côtes, la déferlante sera accompagnée de vagues importantes et destructrices.

Où est l’ouragan Oscar ?

Voici les derniers détails sur Oscar, selon l’avis du NHC à 5 heures du matin HAE.

La pression centrale minimale estimée d’Oscar est de 988 millibars.

Tout ce qui dépasse 979 Mo est un indicateur qu’une tempête pourrait causer des dégâts minimes. Selon le NHC, la pression centrale minimale d’une tempête ne constitue pas nécessairement un danger, mais elle pourrait indiquer si une tempête va s’intensifier à l’avenir. Le renforcement suit généralement une baisse de pression, et un affaiblissement suit généralement une augmentation de pression.

Que représente le cône d’incertitude ?

Le cône d’incertitude, affiché par le NHC, montre quelques trajectoires possibles du centre de la tempête. Lorsque vous surveillez les prévisions, gardez à l’esprit que l’impact d’Oscar peut être ressenti bien en dehors du cône – et que les trajectoires des tempêtes sortent du cône environ un tiers du temps.

Montres, avertissements

CHANGEMENTS AVEC CET AVIS : Le gouvernement des Bahamas a modifié l’avertissement d’ouragan pour les îles Turks et Caïques en avertissement de tempête tropicale. RÉSUMÉ DES VEILLES ET AVERTISSEMENTS EN VIGUEUR :Un avertissement d’ouragan est en vigueur pour… * Sud-est des Bahamas * Nord côte des provinces cubaines de Holguin et Guantanamo jusqu’à Punta MaisiUne veille d’ouragan est en vigueur pour… * Côte nord de la province cubaine de Las TunasUn avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour… * Îles Turques et Caïques * Côte sud de Province cubaine de Guantanamo * Côte nord de la province cubaine de Las TunasUne veille de tempête tropicale est en vigueur pour… * Côte nord de la province cubaine de CamagueyUn avertissement d’ouragan signifie que des conditions d’ouragan sont attendues quelque part dans la zone d’alerte. Les préparatifs visant à protéger la vie et les biens doivent être menés à terme dans les plus brefs délais. Une surveillance des ouragans signifie que des conditions d’ouragan sont possibles dans la zone de surveillance. Une veille est généralement émise 48 heures avant la première apparition prévue de vents de force tempête tropicale, conditions qui rendent les préparations extérieures difficiles ou dangereuses. Un avertissement de tempête tropicale signifie que des conditions de tempête tropicale sont attendues quelque part dans la zone d’alerte dans les 36 heures. La surveillance des tempêtes tropicales signifie que des conditions de tempête tropicale sont possibles dans la zone de surveillance, généralement dans les 48 heures. Les intérêts dans le centre des Bahamas devraient surveiller la progression d’Oscar. Des veilles de tempêtes tropicales pourraient être requises pour cette zone plus tard dans la journée. Pour obtenir des informations sur les tempêtes spécifiques à votre région, veuillez surveiller les produits émis par votre service météorologique national.

Modèles spaghetti : suivez Oscar ici

Ce graphique mis à jour automatiquement montre comment différents modèles de spaghetti suivent l’ouragan Oscar :

Si le suivi des tempêtes ne se charge pas, Cliquez ici.

Remarque particulière concernant les modèles spaghetti : Les illustrations incluent une gamme d’outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le centre des ouragans utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour l’aider à établir ses prévisions.

Ressources et liens utiles sur les ouragans

Préparez votre maison : Voici comment préparer votre maison à un ouragan, bien à l’avance ou juste avant l’arrivée d’une tempête.

Besoin de vous préparer à un ouragan ? Voici ce que vous devriez avoir dans un kit de fournitures en cas de catastrophe

Liste de préparation aux ouragans : Si une tempête arrive, voici ce que vous devez faire maintenant

Vidéo: Conseils utiles pour un kit de survie aux ouragans

Ouragans, typhons et cyclones : Qu’est-ce qu’un investissement et pourquoi continuent-ils à parler de cyclone tropical ?

Les autorités encouragent les résidents à assembler tôt un kit anti-ouraganstockant suffisamment de fournitures pour durer au moins trois jours. Cela garantit qu’il y a des approvisionnements adéquats disponibles dans les rayons des magasins et évite les ruées – et les pénuries – qui se produisent régulièrement lorsqu’une tempête est imminente.

Cet article a été initialement publié sur Florida Times-Union : Piste et trajectoire de l’ouragan Oscar depuis le Hurricane Center