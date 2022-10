Voir les cotes de la série Wild Card et les contrats à terme de la série mondiale – Shaw Local

La saison régulière de la MLB est terminée, et avec cela commence une nouvelle post-saison de la MLB avec une tranche élargie de séries éliminatoires à 12 équipes.

Il y a une série Wild Card supplémentaire dans chaque ligue, et chaque série sera de trois matchs par opposition au format précédent un et fait pour les équipes Wild Card qui cherchent à passer au NLDS.

Le premier lancer sera lancé vendredi entre les Rays et les Guardians, avec trois autres matchs à suivre, et Césars Sportsbook a les cotes de la série pour les quatre affrontements Wild Card ainsi que les cotes à terme des World Series pour les 12 équipes d’après-saison.

CHANCES DE LA SÉRIE MLB WILD CARD

AL : Rayons (+105) chez les Gardiens (-125)

Cela devrait être la série Wild Card la plus proche selon les cotes. Les Rays ont du mal ces derniers temps, mais ils ont beaucoup d’expérience en séries éliminatoires et semblent toujours surprendre les gens. Les Gardiens ont été chauds en septembre et seront difficiles à battre compte tenu de la force de leur lancer.

Cotes du match 1 : Rayons (+100) chez les Gardiens (-120) ; 11h07 premier lancer

Lanceurs partants prévus pour le match 1 : Shane McClanahan (Rays) contre Shane Bieber (Guardians)

Les frappeurs les plus redoutés : Gardiens 3B Jose Ramirez, Rays SS Wander Franco

NL : Phillies (+120) à Cardinals (-140)

Les Phillies se sont battus sur le tronçon, mais ils ont réussi à décrocher la dernière place en séries éliminatoires et pourraient être dangereux étant donné qu’ils ont l’un des meilleurs duos de lanceurs de départ à Zack Wheeler et Aaron Nola. Les Cardinals sont solides et seront très motivés pour ce qui pourrait être la «dernière danse» pour les trois Albert Pujols, Yadier Molina et Adam Wainwright.

Cotes du match 1 : Phillies (-105) chez Cardinals (-115); 13h07 premier lancer

Lanceurs partants prévus pour le match 1 : Zack Wheeler (Phillies) contre Adam Wainwright (Cardinaux)

Les frappeurs les plus redoutés : Cardinaux 1B Paul Goldschmidt, Phillies DE Bryce Harper

AL : Mariners (+140) chez Blue Jays (-160)

Il s’agit de la série la plus intéressante pour ceux qui aiment regarder les meilleurs jeunes talents du jeu, les deux équipes mettant en vedette des joueurs qui devraient être des stars pour la prochaine décennie et plus. Ils ont tous les deux une chance de faire des courses profondes avec de solides vétérans complétant leurs jeunes stars. Les Blue Jays sont les favoris en raison de leur puissance de feu légèrement supérieure.

Cotes du match 1 : Mariners (+122) chez Blue Jays (-145); 15h07 premier lancer

Lanceurs partants prévus pour le match 1 : Luis Castillo (Mariners) contre Alek Manoah (Blue Jays)

Les frappeurs les plus redoutés : Blue Jays 1B Vladimir Guerrero Jr., Mariners DE Julio Rodriguez

NL : Padres (+150) à Mets (-170)

Les Mets devaient avoir cette série, mais ils ont perdu leur avance dans la division et rattrapent maintenant une équipe de Padres qui a commencé à trouver sa place en septembre. Les Mets sont favorisés parce que leur duo de lanceurs de départ d’élite, mais les Padres ne manquent pas de chauves-souris.

Cotes du match 1 : Padres (+122) aux Mets (-145) ; 19h07 premier lancer

Lanceurs partants prévus pour le match 1 : Yu Darvish (Padres) contre Max Scherzer (Mets)

Les frappeurs les plus redoutés : Mets 1B Pete Alonso, Padres 3B Manny Machado

CHANCES DE LA SÉRIE MONDIALE

Dodgers de Los Angeles (NL n ° 1) +300

Astros de Houston (AL n ° 1) +380

Yankees de New York (AL n ° 2) + 500

Braves d’Atlanta (NL n ° 2) +600

Mets de New York (NL n ° 4) +800

Blue Jays de Toronto (AL n ° 4) +1800

Mariners de Seattle (AL n ° 5) +2000

Cardinals de Saint-Louis (NL n ° 3) +2000

San Diego Padres (NL n ° 5) +2800

Rayons de Tampa Bay (AL n ° 6) +3000

Phillies de Philadelphie (NL n ° 6) +3500

Gardiens de Cleveland (AL n ° 3) +3500