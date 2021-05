Voir les caméras du Sony Xperia 1 III en action dans ces photos présumées divulguées

Sony n’est pas étranger aux pauses prolongées entre l’annonce de l’appareil et les ventes réelles. C’est certainement le cas des nouveaux Xperia 1 III et Xperia 5 III. Les deux ont été dévoilés en avril et devraient probablement être attendus au Japon vers la mi-juin. Entre-temps, Sony a fait de son mieux pour maintenir l’intérêt avec quelques vidéos promotionnelles, ainsi que des discussions d’ingénierie particulièrement centrées sur la configuration de la caméra sur les nouveaux téléphones. Sans doute, la partie la plus intrigante de l’ensemble, à peu près partagée entre le Xperia 1 III et son petit frère Xperia 5 III.

Les promotions et les discussions techniques sont excellentes, mais voir les caméras en action est une toute autre expérience. Un que ZACKBUKS, le fuyant Weibo réputé, prétend offrir à travers quelques exemples de photos précoces, prétendument prises avec une unité Xperia 1 III.







Échantillons Sony Xperia 1 III: 24 mm • 70 mm • 105 mm

Les échantillons eux-mêmes ne sont accompagnés d’aucun détail significatif. L’EXIF semble également leur être effacé, ce qui est regrettable. Nous avons au moins une série de trois plans consécutifs de la même scène qui sont apparemment pris aux trois niveaux de zoom optique offerts par la configuration de la caméra. C’est-à-dire que le premier 12MP provient toujours de la caméra principale 24 mm (1x), f / 1.7, 1 / 1.7 « , 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS sur le Xperia 1 III. Ensuite, nous avons des échantillons du téléobjectif 12MP, 1 / 2.9 « , Dual Pixel PDAF, OIS-enabled avec chacun des téléobjectifs variables – le téléobjectif f / 2.3, 70mm, puis le téléobjectif f / 2.8, 105mm. Malheureusement, il n’y a pas d’échantillon correspondant de la caméra ultra-large PDAF 12MP, f / 2.2, 16mm (ultra-large), 1 / 2.6 « , Dual Pixel PDAF dans l’ensemble.





















Échantillons Sony Xperia 1 III

Le reste des échantillons est un peu un méli-mélo sans indication claire de quel vivaneau chacun provient encore. Nous pouvons probablement faire des suppositions éclairées, cependant. Cela étant dit, ce sont des échantillons précoces, provenant d’une unité ancienne et tous de faible luminosité, nous nous abstiendrons donc de tout commentaire réel sur la qualité et les performances. Il convient peut-être de mentionner que ZACKBUKS a été impressionné par la cohérence des couleurs à travers les niveaux de zoom, ainsi que par la qualité de la prise de vue avec la petite fille, promenant le chien – les deux sujets étaient en mouvement.

Espérons que ce n’est pas le dernier que nous voyons des nouveaux produits phares de Sony. Après tout, les attentes sont assez élevées, surtout après avoir appris quelques informations préliminaires sur le prix potentiel du Xperia 1 III.

Source (en chinois) | Via (en japonais)