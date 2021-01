Je parie que vous n’avez pas vu cette nouvelle venir!

Le mercredi 27 janvier Halsey a choqué les fans quand elle a annoncé sur Instagram qu’elle est enceinte et attend un bébé avec le scénariste Alev Aydin.

Alors que les détails entourant sa grossesse restent privés pour le moment, la chanteuse de 26 ans a exprimé son enthousiasme dans la section commentaires. Après qu’Alev ait professé son amour pour le chanteur, Halsey a répondu: « Je t’aime !!! Et j’aime déjà ce mini humain! »

Bien que le dernier post Instagram de Halsey ait surpris de nombreux fans de la culture pop, elle n’est pas la première star à partager des nouvelles similaires de manière importante.

De retour en février 2017, Beyoncé a confirmé qu’elle attendait des jumeaux avec une séance photo publiée sur Instagram. « Nous aimerions partager notre amour et notre bonheur », le lauréat d’un Grammy et Jay Z a écrit. «Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes extrêmement reconnaissants que notre famille grandisse de deux, et nous vous remercions pour vos meilleurs vœux.