Voir l’éruption du volcan islandais de près avec ces flux en direct chauds

Les éruptions volcaniques peuvent être à la fois terrifiantes et fascinantes. Un volcan près de la capitale islandaise, Reykjavik, est en pleine crise, projetant de la lave sur un site appelé Meradalir depuis le début de son éruption mercredi.

L’Office météorologique islandais surveille le volcan Fagradalsfjall et envoie des vols pour enquêter sur son activité. Jusqu’à présent, il ne menace ni les humains ni les infrastructures, et il n’y a actuellement aucune interruption des vols dans la région.

L’Islande Le site d’actualités mbl.is propose une série de livestreams de l’éruption, vous permettant de choisir entre des gros plans de la fissure ou des vues plus panoramiques. J’ai récemment vérifié le fermer et j’ai vu de la lave brûlante jaillir comme une fontaine.

La vue panoramique offre des paysages époustouflants et aide à mettre en perspective le lieu de l’éruption.

Fagradalsfjall était en quelque sorte en vacances après éclater de façon spectaculaire en 2021. La fête de la lave de l’année dernière était la première fois qu’un volcan s’était éteint sur la péninsule de Reykjanes en près de 800 ans. Le volcan a donné un avertissement préalable de ses intentions d’éclater en 2022 en déclenchant un essaim de petits tremblements de terre.

Les volcans peuvent être un attrait touristique, mais le le gouvernement islandais a mis en garde contre la visite du site de l’éruption, à cause des gaz potentiellement dangereux crachant du sol.

Les diffusions en direct pourraient offrir d’excellentes vues pendant un certain temps. L’éruption de 2021 a duré près de six mois. Le volcan peut continuer à être plus pittoresque que dangereux. Le gouvernement a déclaré: “L’éruption est classée comme une éruption de fissure (souvent appelée type islandais) et n’entraîne généralement pas de grandes explosions ou une production importante de cendres dispersées dans la stratosphère.”