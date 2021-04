Le compte Instagram officiel de la famille royale britannique a partagé une photo rare de feu le prince Philip et la reine Elizabeth II avec leurs arrière-petits-enfants.

La photo, publiée mercredi, montre le couple souriant sur un canapé vert entouré de sept de leurs dix arrière-petits-enfants. Selon la légende, la photo a été prise par la duchesse Kate en 2018 au château de Balmoral en Écosse.

Tous les arrière-petits-enfants du couple sont représentés, à l’exception des trois qui sont nés après. Il s’agit du fils de 1 an du prince Harry et de la duchesse Meghan, Archie, du fils de 2 mois de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank, August, de Zara Phillips et du fils nouveau-né de Michael Tindall, Lucas.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également utilisé leur propre compte Instagram mercredi, partageant une photo de 2015 d’eux-mêmes et de leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte avec Philip et la reine.

Suite:Le prince Philip s’est souvenu pour son « soutien indéfectible » à l’épouse de la reine Elizabeth II

Suite:L’héritage du prince Philip vivra dans « The Crown » de Netflix

Dans les jours qui ont précédé les funérailles du prince Philip samedi, le compte Instagram officiel de la famille royale a partagé plusieurs photos du duc d’Édimbourg, ainsi que des hommages de parents.

Lundi, le compte a publié une photo de Philip dans une calèche avec son arrière-petit-fils le prince George, maintenant âgé de 7 ans. La légende du message contenait un hommage du prince William.

William se souvenait de son grand-père Philip comme d’un «homme extraordinaire».

« Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle! » il ajouta.

Le prince Philip est décédé. Un regard sur l’arbre généalogique royal britannique, s’étendant sur quatre générations.

La mort de Philip le 9 avril était une perte personnelle pour la reine Elizabeth II, avec qui il était marié depuis plus de 70 ans, et une perte substantielle: la plupart des historiens et commentateurs britanniques pensent que Philip était l’une des clés de la pérennité de la reine (69 ans et plus). comptant) succès en tant que monarque.

La reine elle-même l’a décrit comme sa «force et son séjour».

Contribution: Maria Puente, Veronica Bravo, Janet Loehrke et Ramon Padilla

Les funérailles du prince Philip sont prévues pour le 17 avril: Vos questions, répondues