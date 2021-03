Voir le premier baiser de Justin Duggar avec sa femme Claire dans la vidéo du jour du mariage

Juste quelques jours après Justin Duggar et Claire Spivey noué le nœud, le Comptant sur couple a pris à Instagram pour partager une vidéo du jour de leur mariage.

Les images, tournées par un vidéaste Gabriel Johnson, a capturé plusieurs moments mémorables. De la cérémonie à la réception, le film des moments forts a tout capturé. Les fans ont également eu un autre regard sur la magnifique robe et la bague en diamant de Claire.

Mais peut-être que l’un des plus grands moments a été lorsque les mariés ont partagé leur premier baiser. Comme la famille de Justin l’a déjà expliqué, les Duggars n’embrassent généralement personne tant qu’ils n’ont pas dit: «Oui».

Après le baiser, les jeunes mariés ont souri et ont partagé un câlin. Et alors qu’ils marchaient dans l’allée, Justin lança son poing en l’air.

Justin et Claire se sont mariés le vendredi 26 février. « Aujourd’hui, nous avons commencé un voyage ensemble que Dieu a conçu bien avant que nous ne sachions que cela était censé être », a déclaré le duo dans un communiqué à E! Nouvelles. « Nous sommes tellement reconnaissants pour l’amour du Christ qui a réuni nos vies et nous enseigne à quoi ressemble le véritable amour. Il n’y a pas de plus grande joie que d’épouser votre meilleur ami. Nous sommes reconnaissants pour les prières et le soutien que tant de personnes nous ont montré. notre engagement et nous attendons avec impatience ce nouveau chapitre de notre vie ensemble en tant que mari et femme. «