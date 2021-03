« Wow, à tous ceux qui ont fait ce disque avec moi, merci beaucoup », la star de One Direction, 27 ans, qui sort avec l’actrice et réalisatrice Oliva Wilde , a dit à la foule. « C’est la première chanson que nous avons écrite après la sortie de mon premier album, lors d’une journée de congé à Nashville, et je veux juste dire merci à À M , Tyler et Mitch et tout le monde, Rob Stringer et tout le monde chez Columbia, mon manager Jeffrey , qui m’a toujours poussé à faire mieux et ne m’a jamais poussé. Et merci beaucoup. Je suis très reconnaissant d’être ici, plus que vous. Je me sens très honoré d’être parmi vous tous, alors merci beaucoup. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy