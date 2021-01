Comme les fans se souviennent peut-être, Brie et Nikki ont précédemment révélé que Kathy avait reçu un diagnostic de paralysie de Belly après son réveil et son visage paralysé.

Maintenant, Brie ressent la culpabilité. «Je pense à toutes les fois où je me suis dit: ‘Maman, arrête de stresser avec la paralysie de Bell. Fais plus d’acupuncture, fais ceci, fais cela … « Maintenant, nous découvrons que ce n’est pas le stress ou la paralysie de Bell, ce sont ces lésions sur son cerveau. »

« Alors ça me fait du mal », ajoute la personnalité de la télé-réalité. « J’ai peur pour elle. Et je ne veux juste pas perdre ma mère. »

Mais ce n’est pas le moment de s’attarder sur le passé. Brie dit à Nikki que les médecins de Kathy « veulent faire l’opération le plus tôt possible car ils pensent que si ce n’est pas le cas, il y aura plus de dommages permanents. »