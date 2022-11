Voir le message – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Jennifer Beals58 ans, parle de Irène Carac’est la mort. La Danse éclair star, qui a joué le rôle principal d’Alex Owens dans le film de 1983, s’est rendue sur sa page Instagram pour partager une photo souriante d’elle et de la chanteuse aux Oscars et un message touchant et sincère. “Merci à la brillante Irene pour ton cœur ouvert et ton talent intrépide pour la triple menace. Il a fallu une belle rêveuse pour écrire et interpréter les bandes sonores de ceux qui osent rêver. #RIPirenecara », lit-on dans le message.

Le message de Jennifer arrive juste un jour après que le publiciste d’Irene, Judith A.Moose, a confirmé sa mort à l’âge de 63 ans. La confirmation a été faite sur le compte Twitter officiel du crooner “What a Feeling”. “C’est avec une profonde tristesse qu’au nom de sa famille, j’annonce le décès d’Irene Cara”, a écrit Judith. “L’actrice, chanteuse, compositrice et productrice primée aux Oscars est décédée dans sa maison de Floride.”

“La famille d’Irene a demandé la confidentialité pendant qu’elle traite son chagrin”, a-t-elle poursuivi. “Elle était une âme magnifiquement douée dont l’héritage vivra pour toujours à travers sa musique et ses films.”

Une cause de décès pour Irene n’a pas été publiée et un mémorial pour ses fans est prévu. Peu de temps après l’annonce de sa mort, de nombreuses stars se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager leur tristesse et leurs mots de gentillesse à propos du talent. Certains d’entre eux comprenaient Debbie Allen, Diane Warrenet Questlove.

“Mon coeur est brisé. #IreneCara était un génie tellement doué et magnifique. Son talent et sa musique VIVRE POUR TOUJOURS ! SOUVENEZ-VOUS POUR TOUJOURS DE SON NOM ! Debbie, qui a joué dans la version télévisée de Notoriétéa écrit sur Twitter. “Oh non. Chantez au pouvoir pour toujours Irene Cara. Illuminez le ciel comme une flamme », Diane a écrit dans son tweet. Questlove est allé sur Instagram et a partagé une publication qui comprenait diverses photos et un message qui disait : « ….Maintenant…….il n’y a rien. 😞. Au revoir Irène Cara. Je suis triste à ce sujet.

Malgré la tristesse de son décès, Irene laisse derrière elle un héritage impressionnant. La musicienne et actrice a remporté un Oscar et un Golden Globe pour la chanson “Fame” en 1982 et un Oscar et un Grammy Award pour la chanson “Flashdance… What a Feeling” en 1983.