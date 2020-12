Maintenant du haut, faites-le tomber pour le 29e anniversaire d’Offset!

C’est ce que nous supposons que Cardi B fait de toute façon alors qu’elle célèbre la journée spéciale de son mari, qui survient plus d’un mois après avoir annulé leur divorce début novembre. Cardi s’est rendu sur Instagram le lundi 14 décembre avec une vidéo pratique du couple qui pourrait bien avoir des fans serrant leurs perles. (Continuez à faire défiler pour le voir par vous-même!)

«Joyeux anniversaire Hubs», le rappeur légendé le poste séduisant. « Je vous souhaite beaucoup plus. Je vous souhaite plus de positivité, de sagesse, de santé et que Dieu continue de vous garder avec un bon cœur. »

Cardi a remercié le Migos MC pour « m’aider ces derniers mois à mettre mon entreprise en ligne », ajoutant: « quelqu’un doit être le méchant 1 ».

« JE [love] vous, « conclut-elle. » Allons le haut ce soir !! «

Le statut relationnel de Cardi et Offset a été remis en question lorsqu’elle a demandé le divorce en septembre. À l’époque, la jeune femme de 28 ans a déclaré qu’elle était simplement « fatiguée de f-king se disputer » avec son SO de quatre ans, mais en quelques semaines à peine, ils s’étaient réunis dans un club de Las Vegas.