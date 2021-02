Chronologie des relations entre Michael B.Jordan et Lori Harvey

Lori Harvey ne pouvait s’empêcher de jaillir Michael B. Jordan sur sa journée spéciale.

Pour célébrer le Credo 34e anniversaire de l’acteur le 9 février, le mannequin s’est rendu sur les réseaux sociaux pour envoyer un message doux à son petit ami. « Happyyy Birthdayyy Nugget, » elle a écrit. « Je t’aime bébé … j’espère qu’aujourd’hui a été au moins deux fois aussi spécial que toi. »

En réponse à la publication Instagram de sa principale dame, Michael a commenté: « Merci bébé, je t’aime aussi. »

Lori, qui est la fille de 24 ans de Steve Harvey, a également profité de son histoire Instagram pour partager une série de photos avec le garçon d’anniversaire. Parallèlement à un cliché du couple emmitouflé dans des vêtements de ski, Lori a écrit: « Mon mal de tête préféré. »

Dans des articles supplémentaires sur son histoire, Lori a appelé avec adoration Michael son «gros bébé» ainsi que son «meilleur ami» et son «cul doux, têtu et fou Aquarius». Et, last but not least, elle s’est assurée de noter que son petit ami est «l’homme le plus sexy du monde», titre qu’il a reçu fin 2020.