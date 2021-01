Joe Biden remporte les élections américaines de 2020: les célébrités réagissent

Il est temps pour la Maison Blanche d’accueillir quelques nouveaux invités.

Le mercredi 19 janvier, tous les yeux étaient rivés sur Washington, DC alors que l’inauguration présidentielle de 2021 marquait le début du mandat de quatre ans de Joe Biden en tant que président et Kamala Harris en tant que vice-président des États-Unis.

Bien que l’événement de cette année ait vu moins d’Américains présents en raison de la pandémie de coronavirus et des problèmes de sécurité, la tradition de DC s’est poursuivie comme prévu avec une variété de discours, d’invités spéciaux et d’un thème général «America United».

Alors que l’ancien président Donald Trump précédemment refusé d’assister aux festivités, ancien vice-président Mike Pence devait être sur place ainsi que d’anciens présidents, y compris Bill Clinton, Barack Obama et George W. Bush.

En plus, Lady Gaga a accepté de chanter l’hymne national avant Jennifer Lopez est monté sur scène pour une performance spéciale.

Pour ceux qui ne peuvent assister à l’inauguration pendant la journée, il existe une autre façon de célébrer plus tard dans la nuit. Tom Hanks va accueillir Célébrer l’Amérique, une émission télévisée de 90 minutes qui sera diffusée en direct sur tous les principaux réseaux à 20 h 30 HE / PT. Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des moments forts des événements de la journée, ainsi qu’à des performances musicales de Demi Lovato, Justin Timberlake et plus.