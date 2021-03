«Lorsque nous reviendrons sur la pandémie du COVID-19 dans les décennies à venir, nous penserons aux défis auxquels nous avons tous été confrontés – les êtres chers que nous avons perdus, l’isolement prolongé de nos familles et amis et la pression exercée sur nos principaux travailleurs». le royal de 39 ans a écrit sur Instagram . « Mais nous nous souviendrons également des points positifs: les incroyables actes de gentillesse, les aides et les héros qui ont émergé de tous les horizons, et comment ensemble nous nous sommes adaptés à une nouvelle normalité. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy